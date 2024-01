Hyundai donne un aperçu d’une Ioniq 5 N plus extrême pour le Salon de l’Auto de Tokyo

S’agit-il de la version routière de la voiture de l’Ioniq Cup?

La NPX1 reçoit un gros kit de carrosserie.

Hyundai s’apprête à présenter une version encore plus épicée de la Ioniq 5 N. Baptisée NPX1, la société a mis en ligne aujourd’hui une vidéo pour en donner un aperçu avant sa présentation complète au Salon de l’auto de Tokyo.

La vidéo commence par une silhouette qui est clairement beaucoup plus que la Hyundai Ioniq 5 N standard. Il suffit de regarder le grand aileron qui pend de l’arrière. La vidéo suivante montre des coques de rétroviseurs en fibre de carbone.

Ensuite, les choses deviennent vraiment intéressantes. La NPX1 est dotée d’un énorme splitter avant et d’un diffuseur arrière tout aussi imposant. La vidéo montre ce qui semble être une ventilation supplémentaire des freins, ainsi que des étriers de freins peints dans la teinte Performance Blue, signature de la société.

Les pneus sont des Pirelli P Zero PZ4 à haute performance. Ils sont montés sur des jantes N Performance qui semblent avoir au moins une bordure en fibre de carbone, si ce n’est le tonneau complet.

Elle ressemble à la Ioniq 5 eN1 Cup, une voiture de course développée pour une série de courses mono-marque. Mais celle-ci a l’air d’une voiture de route, et non d’une voiture spéciale réservée aux circuits.

Nous devrons attendre et voir, mais au moins ce ne sera pas pour longtemps. La Hyundai NPX1 sera entièrement dévoilée demain au Tokyo Auto Salon.