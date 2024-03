Hyundai dévoile un Santa Cruz 2025 plus audacieux et plus habile

Extérieur redessiné, nouveau système d’infodivertissement et caractéristiques de sécurité améliorées pour l’année modèle 2025.

– Hyundai dévoile le Santa Cruz 2025 redessiné avec des capacités hors-route et des technologies améliorées au salon de l’automobile de New York.

– Il présente un nouveau design extérieur, une version XRT pour le tout-terrain, un écran panoramique et une connectivité sans fil de série.

– Le Santa Cruz 2025 conserve son moteur turbo de 2,5 litres et introduit des technologies de sécurité et de commodité, avec un lancement estival et de nouvelles options de couleurs.

Hyundai a dévoilé, au Salon international de l’automobile de New York, un Santa Cruz Sport Adventure Vehicle 2025 agressivement redessiné, améliorant les prouesses tout-terrain et les caractéristiques technologiques du camion.

Le constructeur coréen a modernisé l’extérieur du Santa Cruz avec un nouveau bouclier avant, une nouvelle calandre, de nouvelles jantes et de nouveaux feux diurnes pour une posture plus musclée et plantée. Une version tout-terrain XRT reçoit des améliorations supplémentaires telles que des pare-chocs au design unique, des pneus tout-terrain et un angle d’approche accru pour un meilleur franchissement des obstacles.

« Nous voulions que le Santa Cruz soit plus performant, et la version XRT disponible le permet avec des pneus tout-terrain, des crochets de remorquage à l’avant et une capacité hors-route améliorée », a déclaré José Muñoz, directeur mondial des opérations de Hyundai.

À l’intérieur, le Santa Cruz fait l’objet d’une révision technique majeure, avec un écran panoramique incurvé abritant des instruments numériques et des écrans d’Infodivertissement de 12,3 pouces chacun. L’agencement comprend de nouveaux boutons et interrupteurs physiques pour les commandes audio et de climatisation.

L’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto est de série, de même que les mises à jour logicielles en direct et de nouvelles fonctions de commodité comme une clé numérique, un scanner d’empreintes digitales et un système de mémoire intégré pour les préférences du conducteur.

Sur le plan de la sécurité, Hyundai ajoute le système d’alerte d’attention avant (Forward Attention Warning) pour détecter l’inattention ou la fatigue du conducteur.

Sous le capot se trouve un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres reconduit, développant 281 chevaux et 311 lb-pi de couple, couplé à une transmission à double embrayage à huit vitesses et à une traction intégrale de série avec différentiel arrière à vecteur de couple. Un nouveau mode de remorquage améliore les capacités de transport, jusqu’à 5 000 livres.

La refonte du Santa Cruz s’aligne sur la demande croissante de multisegments polyvalents qui peuvent facilement faire la transition entre les trajets urbains et les aventures en plein air. Hyundai affirme avoir renforcé la réputation de robustesse du véhicule tout en conservant sa maniabilité de voiture et son utilité de plateau ouvert.

« Les clients vont apprécier tous les nouveaux détails de conception et les améliorations à l’intérieur et à l’extérieur. Santa Cruz est un véritable véhicule d’aventure sportif », a déclaré M. Muñoz.

Les prix seront annoncés à l’approche du lancement estival du Santa Cruz. Deux nouvelles couleurs, Rockwood Green et Canyon Red, élargissent la palette, ainsi qu’un intérieur bicolore gris et vert en option.