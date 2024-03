Hyundai dévoile le VUS Tucson 2025 revu au Salon international de l’automobile de New York

Le Tucson est sans conteste le modèle le plus important de Hyundai, du moins en ce qui concerne la visibilité et le volume. La génération actuelle a été introduite pour l’année-modèle 2022 et revient pour l’année-modèle 2025 avec une foule d’améliorations en matière de design, de technologie et de performances. Le modèle rafraîchi devrait arriver chez les concessionnaires canadiens en juin pour les versions 2.5 L, les variantes hybrides et hybrides rechargeables devant suivre à la fin de l’été.

Le Tucson 2025 conserve son langage stylistique « Sensuous Sportiness », mais adopte une posture plus affirmée grâce à une calandre redessinée, de nouveaux pare-chocs avant et arrière, et des feux diurnes plus évolués. L’extérieur du VUS est encore amélioré par de nouvelles jantes en alliage et un essuie-glace arrière plus efficace.

À l’intérieur, le Tucson bénéficie d’une refonte majeure de l’habitacle, avec l’introduction d’un écran panoramique incurvé qui fusionne un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces avec un écran tactile d’infodivertissement de taille équivalente. La console centrale et le volant ont été redessinés pour faciliter l’utilisation, complétés par des solutions de rangement supplémentaires et un mécanisme de sélection des vitesses actualisé qui crée plus d’espace.

Hyundai a considérablement amélioré le système d’infodivertissement du Tucson, qui dispose désormais d’un écran plus grand de 12,3 pouces sur toutes les versions, d’une puissance de traitement accrue et d’interfaces utilisateur plus intuitives. Les fonctions de connectivité comme Android Auto sans fil et Apple CarPlay sont désormais de série, ainsi qu’une nouvelle option d’affichage tête haute de 12 pouces pour les versions haut de gamme.

En termes de sécurité, le Tucson 2025 introduit le système Forward Attention Warning pour surveiller la vigilance du conducteur, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif 2 peut arrêter le véhicule en toute sécurité si nécessaire. Les prétensionneurs de ceintures de sécurité arrière et les limiteurs de charge sont désormais de série.

La gamme de motorisations du Tucson est diversifiée, avec un moteur Smartstream 4 cylindres de 2,5 litres de série, ainsi que des options hybrides 1,6 litre turbocompressé et hybride rechargeables. Le moteur de base développe 187 chevaux et 178 lb-pi de couple, pour une puissance et une efficacité optimales. Toutes les versions sont équipées de la transmission intégrale HTRAC, qui garantit des performances fiables dans diverses conditions de conduite.

Les modèles hybrides ont été perfectionnés pour offrir un mélange optimal de performances et d’économie. La version hybride du Tucson est équipée d’un moteur turbocompressé de 1,6 litre offrant une puissance approximative de 231 chevaux. Associé à un moteur électrique de 47,7 kW (contre 44,2 kW auparavant) et à une batterie lithium-ion de 1,49 kWh, le système délivre un couple d’environ 258 lb-pi. Ce système est relié à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Pour ceux qui optent pour la finition Ultimate, le Tucson est livré avec une configuration hybride rechargeable comprenant un moteur turbocompressé de 1,6 litre très performant. Celui-ci est associé à un moteur électrique encore plus puissant de 72,0 kW (contre 66,9 kW auparavant), ce qui donne une puissance totale de 268 chevaux et un couple de 258 lb-pi. La variante hybride rechargeable bénéficie désormais d’une batterie de plus grande capacité (13,8 kWh), qui peut être rechargée en moins de deux heures à l’aide d’un chargeur embarqué de 7,2 kW.

Les modèles hybrides et hybrides rechargeables permettent désormais aux conducteurs de régler les niveaux de freinage régénératif, ce qui améliore l’expérience de conduite.

Les améliorations du Tucson 2025 s’étendent à sa dynamique de conduite, avec de nouveaux modes de conduite comme le mode Bébé pour une accélération plus douce et un mode Green Zone pour une conduite électrique optimisée dans les zones urbaines. La technologie e-Motion de Hyundai améliore les performances des modèles hybrides dans les virages, garantissant une expérience de conduite dynamique et engageante.

Avec ces nombreuses mises à jour, le Hyundai Tucson 2025 continuera certainement à figurer en tête des listes de consommateurs.