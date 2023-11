Hyundai développera ses propres batteries pour VÉ

Le groupe Hyundai Motor avance dans sa stratégie de VÉ en développant à l’interne des batteries lithium fer phosphate (LFP) rentables, notamment afin de diminuer sa dépendance aux fournisseurs chinois.

Hyundai collabore avec des fabricants de batteries coréens pour créer des batteries LFP pour ses VÉ d’ici la fin de 2024.

L’initiative vise à équiper les VÉ de petite et moyenne gamme de Hyundai et Kia avec ces batteries à partir de 2025, permettant ainsi une indépendance face aux batteries fabriquées en Chine.

Le plan de Hyundai comprend un investissement de 7,25 milliards de dollars américains au courant de la prochaine décennie pour la technologie des batteries, mettant l’accent davantage sur la recherche et la production potentielle à l’interne.

Le Korea Herald rapporte que le groupe Hyundai Motor oriente ses efforts vers l’établissement de son propre programme de développement de batteries. Cette initiative vise à créer des batteries LFP compétitives en termes de prix pour sa flotte de véhicules électriques, avec une date de réalisation prévue en 2024. Le mouvement représente un pivot stratégique clair pour diminuer la dépendance du géant automobile à la technologie des batteries chinoises au milieu des tensions commerciales mondiales.

Les plans de l’entreprise comprennent l’intégration de ces batteries dans les gammes de véhicules électriques à petits et moyens prix de Hyundai et Kia à partir de l’année 2025. Malgré l’absence de commentaires directs sur ces développements, un responsable de Hyundai a reconnu l’intérêt de l’entreprise à travailler avec divers producteurs de batteries coréens, grands comme plus petits, afin d’améliorer les capacités techniques de ces batteries, y compris leur densité énergétique et leur capacité.

La décision de Hyundai de se tourner vers la production de batteries à l’interne est en partie une réponse aux pressions géopolitiques, alors que les États-Unis et leurs alliés font face à un conflit commercial technologique avec la Chine. Ce faisant, Hyundai ne cherche pas seulement une indépendance technologique mais se positionne également pour mieux répondre au marché croissant des véhicules électriques plus abordables. Cette demande semble d’ailleurs stimulée par le climat économique actuel marqué par l’inflation et un ralentissement des ventes de VÉ.

L’engagement de l’entreprise envers cette nouvelle direction a été souligné par l’annonce du PDG Chang Jae-hoon d’un investissement substantiel de 9,5 billions de won (7,25 milliards de dollars américains) dans la technologie des batteries au cours de la prochaine décennie. Ce financement est destiné à soutenir le développement de différents types de batteries, y compris les batteries LFP, NCM et solides, en collaboration avec des partenaires industriels et académiques.

Dans un développement proactif connexe, Hyundai a déjà intégré une batterie NCM développée avec SK On dans son nouveau modèle hybride Santa Fe, devançant ainsi le calendrier pour la production commerciale. De plus, Hyundai explore des partenariats avec des entreprises basées aux États-Unis pour la recherche et le développement de technologies de batteries de nouvelle génération et envisage d’établir une ligne de production pilote dans la province de Gyeonggi pour poursuivre cet effort.