Hyundai Auto Canada propose le Kona Electric 2024 à partir de 46 399

Le Kona EV offre l’une des plus grandes autonomies pour le prix.Hyundai Auto Canada a officiellement annoncé les prix du Kona Electric 2024. Le plus récent ajout à la gamme de véhicules électriques, le Kona Electric 2024, est offert à 46 399 $ pour la version Preferred et à 51 199 $ pour la version Ultimate. Ces modèles devraient être disponibles chez les concessionnaires Hyundai du Canada au cours de l’hiver prochain.

Le Hyundai Kona Electric 2024 est alimenté par une batterie de 64,8 kWh et est équipé d’un moteur électrique de 150 kW (201 CV). Selon les estimations de Ressources naturelles Canada, le véhicule devrait avoir une autonomie de 420 kilomètres. Le prix canadien de départ pour le Kona Electric est fixé à 46 399 $, la version Ultimate la plus équipée commençant à 51 199 $, sans compter les frais de transport et de préparation de 1 925 $.

Ce modèle du Kona Electric comprend un écran tactile de 12,3 pouces avec un système d’infodivertissement mis à jour et les fonctions de sécurité Smartsense de Hyundai. En outre, il est équipé de série de jantes en alliage de 17 pouces et prend en charge la connectivité sans fil pour Android Auto et Apple CarPlay.

Les caractéristiques uniques spécifiques au Kona Electric comprennent un espace de rangement à l’avant du coffre, des volets de calandre actifs, un mode de conduite i-PEDAL et un système de régénération intelligent qui s’adapte aux conditions de circulation en temps réel. La finition Ultimate ajoute des fonctionnalités telles qu’un système audio premium Bose, un affichage tête haute, un chargeur d’appareils sans fil et la technologie Digital Key.

Le véhicule est équipé de caractéristiques adaptées aux climats plus froids, notamment des sièges avant chauffants, un volant chauffant et une pompe à chaleur conçue pour optimiser les performances de charge. La capacité de charge rapide du Kona Electric 2024 lui permet de se recharger de 10 % à 80 % en environ 43 minutes à l’aide d’une station de charge de 400 V.

L’aménagement intérieur du Kona Electric a été repensé, avec notamment le déplacement du sélecteur de vitesse électronique. Ce changement permet d’augmenter le volume de rangement dans la zone de la console. Le véhicule est également équipé d’un éclairage intérieur ambiant, de sièges avant plus minces offrant plus d’espace pour les jambes à l’arrière, et d’une banquette sans courbure à la deuxième rangée. Le volume de chargement est de 723 litres avec les dossiers des sièges arrière relevés et de 1 803 litres avec les dossiers rabattus.

Depuis son lancement en 2018, le Kona est devenu un choix populaire au Canada, avec plus de 100 000 unités du modèle à essence et 20 000 unités du modèle électrique vendues. Le véhicule a toujours figuré parmi les trois modèles les plus vendus de Hyundai au Canada depuis 2019.

Le Hyundai Kona Electric 2024 devrait être disponible chez les concessionnaires canadiens à partir de décembre 2023.