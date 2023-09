Hyundai accélère la construction de son usine de VE aux États-Unis pour des avantages fiscaux

Le Groupe Hyundai accélère la construction de son usine de véhicules électriques (VÉ) et de batteries aux États-Unis afin de profiter des crédits d’impôt nord-américains pour la production locale de VÉ.

Hyundai vise à bénéficier du crédit d’impôt de la Loi sur la Réduction de l’Inflation pour les VÉ assemblés en Amérique du Nord.

L’usine en Géorgie, avec une capacité annuelle de 300 000 unités, prévoit de commencer la production plus tôt que l’objectif initial de 2025.

Hyundai et Kia possèdent d’importantes installations de fabrication en Géorgie.

Le Groupe Hyundai Motor a annoncé son intention d’accélérer le développement de son usine dédiée à la production de véhicules électriques et de batteries aux États-Unis. Cette décision stratégique vise à maximiser les avantages des crédits d’impôt accordés aux VÉ produits localement. Cette décision a été mise de l’avant par le président et directeur des opérations mondiales de Hyundai, Jose Munoz, lors d’un récent événement à Atlanta, où Hyundai a renforcé son engagement envers les VÉ alimentés à l’hydrogène en s’associant avec Georgia Tech.

La raison de cette accélération est la Loi sur la Réduction de l’Inflation (Inflation Reduction Act). Cette législation offre un crédit d’impôt allant jusqu’à 7 500 $ US aux consommateurs achetant des VÉ, à condition que ces véhicules soient assemblés en Amérique du Nord. Avec une capacité de production de 300 000 unités par an, l’usine de Géorgie de Hyundai devait initialement débuter ses opérations au premier semestre de 2025. Cependant, Munoz est optimiste quant à la possibilité de commencer la production plus tôt, avançant peut-être le calendrier de quelques mois.

Il est important de souligner que la présence de Hyundai dans le paysage manufacturier américain n’est pas récente. Hyundai et son affiliée, Kia, exploitent toutes deux des unités de fabrication de voitures en Géorgie. De plus, Hyundai a déjà commencé la production de ses VUS tout électriques GV70 en Alabama sous la marque Genesis.