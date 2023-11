HW Electro Puzzle Electric Kei Van à l’assaut de New York

Puzzle veut être le premier véhicule utilitaire commercial électrique en Amérique

La production devrait commencer en 2025

Une camionnette électrique de la taille d’un kei arrive aux États-Unis. Le HW Electro Puzzle serait le premier véhicule utilitaire léger électrique du pays, et l’entreprise qui le construit envisage d’en lancer la production en 2025.

L’adorable Puzzle, fabriqué par HW Electro, a fait ses débuts au Japan Mobility Show le mois dernier. Aujourd’hui, l’entreprise a amené le Puzzle à New York. HW Electro a conduit le Puzzle dans la ville de New York pour le montrer et mesurer l’intérêt qu’il suscite.

Le Puzzle ne mesure que 3 395 mm de long et 1 475 mm de large, ce qui en fait un véhicule idéal pour transporter des paquets et d’autres marchandises dans une ville animée et encombrée. Il est plus court qu’une Fiat 500, mais sa forme de boîte lui donne un maximum d’espace pour le chargement.

Les panneaux latéraux et avant s’ouvrent pour révéler les ports USB, le courant alternatif et même une trousse de premiers secours. Tous les ports d’alimentation sont ouverts au public, ce qui, selon HWE, fait partie de ses objectifs de « contribution sociale ». Ce qui semble être une excellente idée à Tokyo, mais qui pourrait ne pas fonctionner aussi bien à New York.

L’autonomie électrique devrait être d’environ 200 km. C’est beaucoup pour un véhicule de livraison du dernier kilomètre qui n’est pas conçu pour les itinéraires ruraux. Il s’agit d’une estimation basée sur d’autres véhicules électriques similaires au Japon, et non d’une estimation officielle de l’entreprise.

La Puzzle fera partie de HWE Car Lease au Japon. Le service proposé par l’entreprise au Japon permet de louer des véhicules électriques pour les entreprises à partir de 9 800 yens (90 dollars) par mois. Le Puzzle est idéal pour les services de location ou de partage de véhicules grâce à son intérieur en forme de tableau de bord qui permet une reconfiguration rapide et facile.