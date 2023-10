Honda remanie le Passport pour 2024

La livrée TrailSport est mieux outillée pour les parcours hors route.

L’habitacle conserve l’ancienne planche de bord.

Le Passport est désormais disponible avec l’écusson Black Edition.

Le constructeur Honda a peut-être dévoilé le premier chapitre de son ère électrique avec le Prologue 2024 il y a quelques jours à peine, mais avant de venir jouer les trouble-fêtes dans le créneau électrique, le géant nippon doit également poursuivre la commercialisation de ses véhicules munis de motorisations thermiques.

Voilà qui explique l’annonce sur le millésime 2024 du Honda Passport. Le multisegment intermédiaire ne change pas de manière dramatique comme le Pilot redessiné pour 2023, mais il y a tout de même quelques altérations qui font du Passport 2024 un véhicule plus complet.

Dans le camp aventurier par exemple, le Honda Passport TrailSport 2024 reçoit une suspension mieux adaptée aux traitements d’un parcours hors route. En effet, la raideur des ressorts, le réglage amélioré des soupapes d’amortissement, ainsi que des barres stabilisatrices optimisées viennent changer la donne pour l’utilitaire intermédiaire.

La présence de pneus tout-terrain General GrabberMC T/T Sport vient également épauler le véhicule dans ses capacités hors route. Curieusement, les semelles du Passport TrailSport ne sont pas les mêmes que celles du Pilot TrailSport qui est habillé de pneus tout-terrain de marque Continental. Les jantes de 18 pouces, quant à elles, sont exclusives au modèle aventurier, tout comme la devanture du modèle avec sa grille de calandre unique et sa plaque de protection sous le pare-chocs avant. Notez aussi que le Passport TrailSport est désormais disponible avec une nouvelle couleur bleu ciel diffus. Il y a aussi une zone chauffée sur le pare-brise pour que les essuie-glaces ne se bloquent pas par temps glacial.

Pour le reste, le véhicule utilitaire conserve ses attributs des récentes campagnes, soit un rouage intégral i-VTM4MC à vectorisation de couple et une garde au sol de 205,4 mm, tandis que sa capacité de remorquage de 2 268 kg (5 000 lb) est elle aussi reconduite. Sous le capot, le Passport fait toujours appel à ce moteur V6 atmosphérique de 3,5-litres de cylindrée bon pour une puissance de 280 chevaux et un couple maximal de 262 lb-pi. La boîte de vitesses automatique à neuf rapports demeure au menu également.

Honda a aussi envoyé la livrée Touring à la retraite au profit de cette nouvelle variante Black Edition qui, vous l’aurez deviné, s’habille de plusieurs composantes peintes en noir : jantes en alliage de 20 pouces, la calandre, les garnitures de phares, les garnitures latérales, les poignées de portières, les garnitures de fenêtres et les accents de phares antibrouillards, ainsi que des emblèmes Black Edition sur la calandre et le hayon.

Notez que le Passport Black Edition 2024 est disponible en gris sonique, blanc platine, rouge radieux ou noir cristal nacré. À l’intérieur, l’équipement est très relevé avec des sièges chauffants et ventilés à la première rangée, des sièges arrière chauffants et du cuir perforé sur les sièges. Il y a aussi des surpiqûres rouges sur le volant, les sièges et les panneaux de portières, tandis qu’un éclairage d’ambiance rouge sur la planche de bord, les portières et la console centrale vient rehausser l’expérience à bord. La console centrale a été élargie pour accueillir des appareils intelligents plus grands.

Honda n’a pas divulgué les prix du multisegment, mais il faut s’attendre à une légère hausse lorsque ceux-ci arriveront au début de l’an prochain.