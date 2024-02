Honda Prologue 2024 disponible ce printemps à partir de 59 990 $

L’année dernière, Honda a présenté le Prologue 2024, son premier VUS entièrement électrique. Conçu et construit avec l’aide de GM, le VUS électrique offrira une autonomie estimée par l’EPA à 452 kilomètres avec une charge complète. Avec un prix de vente conseillé par le fabricant (PDSF) de $ pour le modèle Prologue EX bien équipé, Honda fait son entrée sur le marché des véhicules électriques (VE).

La Prologue est équipée de série d’une transmission intégrale (TI) et d’une configuration à deux moteurs développant 288 chevaux et 333 lb-pi de couple. Le châssis se compose d’une suspension avant et arrière multibras qui, selon Honda, est finement réglée pour équilibrer la maniabilité sportive et le confort.

Comprenant le besoin de solutions de recharge flexibles, Honda s’assure que la Prologue réponde aux différents besoins des utilisateurs. La batterie lithium-ion de 85 kWh de la Prologue prend en charge la charge rapide DC jusqu’à 150 kW, ce qui permet d’augmenter l’autonomie de plus de 100 kilomètres en 10 minutes environ. Pour les clients canadiens, la Prologue comprend un kit de recharge portable compatible avec les prises de 120V et 240V, ces dernières offrant jusqu’à 35 km d’autonomie par heure.

Chaque modèle Prologue est équipé de la suite complète Honda Sensing, un ensemble de technologies de sécurité et d’aide à la conduite. Le véhicule ne lésine pas non plus sur le luxe et la commodité, avec des équipements de série qui incluent :

– des jantes en alliage d’aluminium de 19 pouces

– un combiné d’instruments numérique de 11 pouces et un écran tactile de 11,3 pouces

– Services Google intégrés pour une connectivité transparente

– Compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil pour une intégration sans effort des smartphones

– Un socle de chargement de téléphone sans fil

– Un siège conducteur à 10 réglages électriques avec support lombaire réglable

– Sièges avant chauffants

– Climatisation automatique bizone

– Radio satellite SiriusXM

La Honda Prologue 2024 sera proposée en trois versions : EX, EX-L et Touring. Voici le détail des prix :

Version Configuration d’entraînement PDSF PDSF plus 2 000 $ de frais de transport

et d’IPL Autonomie

km Cotes de consommation

Le/100 km

ville/autoroute/combiné EX Moteur double (TI) 59 990 $ 61 990 $ 452 2,3/2,7/2,5 EX-L Moteur double (TI) 64 990 $ 66 990 $ 452 2,3/2,7/2,5 Touring Moteur double (TI) 69 990 $ 71 990 $ 439 2,4/2,8/2,6

Les trois versions seront éligibles aux incitatifs fédéraux tandis que seuls les EX et EX-L ont accès aux rabais provinciaux. Le premier VUS tout électrique de Honda arrivera chez les concessionnaires Honda au printemps.