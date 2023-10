Honda Prologue 2024: 5 questions et réponses

Le Honda Prologue 2024 devient le premier véhicule 100% électrique à être commercialisé par ce constructeur en Amérique du Nord.

Le Honda Prologue 2024 propose une autonomie estimée à 450 kilomètres.

La capacité de sa batterie est de 85 kWh.

Il intègre la technologie Google.

Après avoir été un leader il y a 25 ans avec l’hybride, Honda débarque pour 2024 avec un premier véhicule entièrement électrique: le Prologue. Il s’agit d’un véhicule utilitaire sport dont le format se situe, grosso modo, entre celui d’un CR-V et d’un Passport.

Quelles sont les caractéristiques du Honda Prologue 2024?

Le Honda Prologue 2024 a été développé conjointement avec General Motors. Il emprunte l’architecture électrique Ultium développée par le géant américain. Ainsi, il partage sa plateforme avec les Chevrolet Blazer EV et Cadillac Lyriq.

Sur le plan des dimensions, le Prologue est plus long de 200 millimètres et plus large de 125 millimètres.

Tout comme de Accord d’onzième génération, le Prologue intègre la technologie Google qui comprend Google Assistant, Google Maps et Google Play. La compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil est offerte de série. L’écran tactile du système d’infodivertissement mesure 11,3 pouces. Sous les yeux du conducteur, on retrouve l’instrumentation numérique de 11 pouces.

Trois niveaux d’équipement figurent au catalogue. Les versions EX et EX-L sont dotées de jantes de 19 pouces alors que la version Touring a droit à des jantes de 21 pouces. L’affichage tête-haute est réservé à cette version. Le toit ouvrant panoramique et la chaîne stéréo Bose sont livrés de série avec les versions EX-L et Touring.

Quels sont les moteurs offerts avec le Honda Prologue 2024?

Pour le marché canadien, Honda propose une formule unique en ce qui a trait à la mécanique du Prologue. En effet, il est muni de deux moteurs électriques à aimants permanents. Ils sont placés sur les essieux avant et arrière. De par cette configuration, le Prologue 2024 profite des quatre roues motrices.

Le constructeur estime la puissance à 288 chevaux et le couple à 333 livres-pied. En ce qui concerne l’autonomie, Honda affirme qu’il sera possible de parcourir au moins 450 kilomètres avec une seule charge. Il peut recevoir une charge allant jusqu’à 155 kW. En 10 minutes, il peut gagner jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Au pays, la distribution sera limitée. En effet, il ne sera commercialisé qu’au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. La livraison des premiers exemplaires du Honda Prologue 2024 est prévue pour le printemps prochain.

Combien coûtera-t-il?

Il est prévu que le Honda Prologue soit offert à partir sous la barre des 65 000 $. Ainsi, il pourrait profiter de subventions de la part du fédéral et du provincial qui s’élèveraient jusqu’à 12 000 $. Il est d’ailleurs possible de le précommander dès maintenant.

Les versions EX-L et Touring seront, quant à elle, plus coûteuses.

Que pensons-nous du Honda Prologue 2024?

Alors que bien des constructeurs automobiles ont percé le marche de l’électrique dans la dernière décennie, Honda a accumulé du retard. Il faudra patienter encore quelques mois avant de voir le premier véhicule débarquer sur notre marché.

Sur le plan technique, nous sommes persuadés que le Prologue 2024 sera à la hauteur des standards actuels étant donné qu’il a été développé en partenariat avec General Motors. On se rappelle que le géant américain n’a pas chômé dans le domaine de l’électrique ces dernières.

Qui plus est, nous sommes convaincus que son aménagement et son format plairont aux consommateurs canadiens. Ils apprécieront son hayon, ses quatre roues motrices, son éligibilité aux subventions et son autonomie plus que raisonnable.

En revanche, nous nous inquiétons de la réelle motivation de constructeur de percer le marché de l’électrique. En effet, bien qu’Honda joigne le bal de l’électrique en retard, son incursion demeure timide. Soulignons que le constructeur n’entend commercialiser son premier véhicule électrique que dans trois provinces canadiennes. Nous soupçonnons que la demande dépassera l’offre et que l’attente sera considérable pour les consommateurs d’ici.