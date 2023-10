Honda Passport 2024 : Lancement des modèles améliorés TrailSport et Black Edition au Canada

Le Honda Passport 2024, qui arrive chez les concessionnaires canadiens en décembre, présente une version améliorée du robuste modèle TrailSport et de l’édition premium Black Edition.

Honda a récemment annoncé l’arrivée de son Passport 2024 mis à jour chez les concessionnaires canadiens en décembre, mettant de l’avant ses performances améliorées en hors route, son design mis à jour et son habitacle polyvalent. Ce VUS intermédiaire a notamment été revisité pour deux modèles phares de l’alignement : le TrailSport et le Black Edition.

Le Passport TrailSport 2024 a été mis à jour avec les amateurs de hors route en tête. Ce modèle, considéré comme le Passport le plus robuste à ce jour, bénéficie d’une nouvelle suspension spécialement conçue pour le hors route et de pneus tout-terrain prêts pour les sentiers, visant à offrir des performances optimales sur des routes plus difficiles. Propre au TrailSport, les pneus General Grabber A/T améliorent la traction sur divers terrains, du sable à la boue, en passant par les chemins rocailleux et la neige, tout en conservant un confort sur la route.

L’habitacle du TrailSport présente des surpiqures contrastées orange et comprend de série Apple CarPlay sans fil, la compatibilité Android Auto et plusieurs ports de chargement USB. Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada, a souligné que la gamme mise à jour reflète l’engagement de Honda à produire des VUS robustes mais confortables pour les Canadiens.

À l’inverse, l’édition Black est la réponse de Honda à ceux qui recherchent un mélange d’audace et de luxe. Disponible en plusieurs couleurs, cette édition se distingue par ses jantes en alliage de 20 pouces peintes en noir, ses traitements d’obscurcissement et ses badges Black Edition. À l’intérieur, l’édition Black dégage une ambiance premium avec des sièges en cuir perforé à accents rouges, une couture contrastée rouge et un éclairage d’accentuation spécial.

Chaque Passport 2024, dont le modèle Sport se situe au bas de l’échelon, est équipé du moteur V6 de 3,5 litres de 280 chevaux de Honda, d’une transmission automatique à 9 vitesses et de la traction intégrale à vectorisation de couple i-VTM4 reconnue. Ce modèle est proposé à partir de 48 480 $ au Canada.

Parmi les autres caractéristiques notables de la gamme, citons un toit ouvrant électrique à une touche, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, et un rangement central amélioré. De plus, tous les modèles Passport 2024 sont équipés de série de la suite Honda Sensing, qui comprend diverses technologies de sécurité et d’assistance au conducteur.