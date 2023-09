Honda Passport 2023 : écolo ou pas?

Le Honda Passport 2023 se détaille à partir de 49 090 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Grande polyvalence, sentiment de solidité, mais suspension ferme.

Consommation mixte ville/route : 12,5 / 9,8 / 11,3 L/100 km.

Les véhicules utilitaires sont populaires, c’est évident. Au Canada, les modèles de taille compacte sont les plus recherchés, alors qu’aux États-Unis, on affectionne également les intermédiaires à trois rangées de sièges et les VUS pleine grandeur. Entre ceux-ci se trouve le segment des intermédiaires à deux rangées de sièges, dans lequel fait partie le Honda Passport 2023.

Il s’agit d’un segment un peu plus risqué pour certains constructeurs, alors que d’autres y trouvent leur compte. Pris en sandwich entre le Honda CR-V et le Honda Pilot, le Passport se cherche une place et ses ventes ne sont pas très élevées, surtout chez nous. Il faut dire que la marque semble concentrer sa stratégie de marketing sur les deux autres modèles mentionnés ci-haut. Pourtant, le Passport ne manque pas de qualités. Mais est-il un choix écolo?

Sous le capot, le Honda Passport 2023 abrite un V6 atmosphérique de 3,5 litres jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et à un rouage intégral. Ce bloc produit 280 chevaux et un couple de 262 livres-pied, une puissance plus que suffisante, permettant des accélérations musclées accompagnées d’une sonorité somme toute mélodieuse.

Convenablement équipé, le Passport peut aussi remorquer une charge maximale de 2 268 kilogrammes ou 5 000 livres. À ce chapitre, le Honda surpasse les capacités de sa concurrence directe, c’est-à-dire les Chevrolet Blazer, Ford Edge, GMC Acadia, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mazda CX-50, Nissan Murano, Toyota 4Runner, Toyota Venza et Volkswagen Atlas Cross Sport. Seul le Jeep Grand Cherokee peut remorquer une plus lourde charge.

Côté consommation, le Honda Passport 2023 affiche des cotes ville/route/mixte de 12,5 / 9,8 / 11,3 L/100 km. Lors de notre essai printanier, alors que le véhicule était toujours chaussé de ses pneus d’hiver, nous avons observé une moyenne de 11,7 L/100 km. Clairement, ce multisegment n’est pas des plus écologiques, se rangeant parmi les pires du segment. En fait, le Passport consomme moins que le 4Runner, le Grand Cherokee muni de son moteur V8 livrable, et c’est tout. Mince consolation, son six cylindres fonctionne sans problème à l’essence régulière.

Chez Honda, du moins pour le moment, on ne suit pas la tendance de proposer des quatre cylindres turbocompressés dans ses plus gros utilitaires, comme c’est le cas chez la concurrence. Pas de motorisation hybride ou hybride rechargeable en vue pour le Passport non plus, alors que l’on en retrouve dans les Santa Fe, Sorento, Grand Cherokee et Venza.

Le Honda Passport 2023 est offert en trois déclinaisons, soit Sport, TrailSport et Touring. Il a profité d’une mise à jour esthétique l’an dernier, les retouches se limitant toutefois à la partie frontale, au pare-chocs arrière et aux embouts d’échappement. Seul l’œil averti saura distinguer les millésimes plus récents du multisegment.

Le constructeur a aussi introduit la variante TrailSport l’an dernier, proposant une allure plus robuste afin de mettre en valeur les capacités hors route du véhicule. Cette version dispose d’une grille de calandre unique, des pare-chocs garnis de boucliers argentés ainsi que des roues de 18 pouces entourées de pneus tout terrain 245/60R18. Les voies avant et arrière ont également été élargies, conférant au véhicule une posture légèrement plus musclée. Les variantes Sport et Touring sont équipées quant à elles de roues de 20 pouces avec pneus 265/45R20. Sinon, le Passport TrailSport ne bénéficie d’aucun ajout mécanique pour accentuer ses habiletés hors des sentiers battus. Cela peut s’avérer décevant pour certains, mais au moins, le TrailSport n’est pas pénalisé à la pompe par rapport aux autres déclinaisons, et l’on assume que très peu d’acheteurs partiront à l’aventure extrême à son bord de toute façon.

L’habitacle du Honda Passport 2023 est un exemple de sobriété, mais aussi d’ergonomie avec des commandes bien placées au volant, des commandes physiques pour la climatisation ainsi qu’un système multimédia relativement facile à utiliser. Tout n’est pas parfait : si le passager avant veut changer de chanson, on doit nécessairement passer par l’écran tactile, et les boutons de sélection de la boîte de vitesses, bien que difformes, ne sont guère intuitifs. On aimerait mieux un traditionnel levier de vitesses, même si l’on perd un peu d’espace sur la console.

En revanche, les espaces de rangement sont généreux, la finition est soignée, et les sièges sont confortables. Le Passport figure parmi les plus logeables du segment, surtout pour le dégagement pour la tête, les épaules et les hanches. Le volume cargo surpasse grandement celle de tous ses rivaux, à 1 430 litres avec les dossiers arrière en place et jusqu’à 2 854 litres avec la banquette rabattue.

Sur la route, on apprécie le raffinement de la motorisation, mais les amortisseurs sont un peu trop fermes à notre goût. Sur les chemins cabossés, les contrecoups sont prononcés, que l’on ressent à travers nos corps jusqu’à la tête. Sur l’autoroute, c’est moins pire, si l’on ne rencontre pas des dénivellations comme des ornières.

Le Passport se démarque aussi par sa sensation de solidité, comme si le véhicule était construit pour durer des décennies.

Hélas, comme tout produit de la marque, les prix ont grimpé ces dernières années. Le Honda Passport 2023 se détaille à partir de 49 090 $ incluant les frais de transport et de préparation. La version TrailSport est offerte à 53 090 $ et la version Touring, celle que l’on a essayée, 55 790 $. Il faut dire que les trois déclinaisons sont bien équipées, la Sport de base n’étant pas munie de sièges arrière chauffants, d’une sellerie en cuir et d’un sonar de stationnement par rapport au TrailSport.

Solide, très logeable et très polyvalent, le Honda Passport 2023 n’est pas une aubaine, sans être trop cher non plus. Ses qualités rationnelles sont nombreuses, mais l’on note quelques défauts aussi, dont l’aspect écologique. Il serait temps que Honda songe à offrir de grands VUS moins énergivores, surtout que le constructeur profite d’une grande expérience dans la mise au point de motorisations hybrides.