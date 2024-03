Honda et Nissan envisagent de s’associer pour les véhicules électriques et les technologies de sécurité

Les deuxième et troisième constructeurs automobiles japonais cherchent à partager leur savoir-faire

Ils ont tous deux conclu des partenariats et des alliances avec d’autres constructeurs automobiles.

Honda et Nissan vont officiellement envisager de collaborer dans le domaine des véhicules électriques et de la technologie. Oui, c’est assez vague, mais cela pourrait être une grande affaire pour deux constructeurs automobiles qui ont déjà des partenariats étendus et existants dans ces domaines, et pas l’un avec l’autre.

Les deux entreprises ont signé un protocole d’accord en vertu duquel elles entameront une étude de faisabilité d’un partenariat stratégique dans les domaines de l’électrification et de l’intelligence des véhicules. C’est ce que dit le communiqué de presse, ce qui suggère qu’un partenariat pourrait prendre un certain temps à se former.

L’étude de faisabilité portera notamment sur les « composants de base liés aux véhicules électriques », c’est-à-dire les moteurs électriques, les batteries et les composants associés. Les deux entreprises envisagent également un partenariat dans le domaine des logiciels pour véhicules, y compris les systèmes de sécurité.

Makoto Uchida, PDG de Nissan, a déclaré : « Il est important de se préparer à l’accélération de la transformation de la mobilité à moyen et long terme, et il est significatif que nous soyons parvenus à cet accord sur la base d’une compréhension mutuelle du fait que Honda et Nissan sont confrontés à des défis communs. Nous sommes impatients de poursuivre les discussions et de trouver des solutions gagnant-gagnant pour une croissance durable.

Actuellement, Nissan fait partie d’une alliance avec Renault et Mitsubishi qui comprend le partage de plateformes et de technologies. Honda entretient des liens étroits avec General Motors, qui construit le VUS électrique Prologue pour la marque. L’impact sur ces accords existants n’est pas clair.