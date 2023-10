Honda et GM mettent fin à leur partenariat de développement de VÉ

Honda met fin à ses efforts de collaboration avec General Motors (GM) pour produire des véhicules électriques abordables.

Le partenariat entre Honda et GM visait à introduire des VÉ basés sur la batterie Ultium de GM, principalement pour de petits VUS d’ici 2027.

GM est confronté à des incertitudes financières, avec des pertes potentielles liées à la grève de l’UAW et des coûts imprévus.

Le PDG Toshihiro Mibe évoque des préoccupations concernant les coûts et les performances de la batterie.

Selon Automotive News, Honda a décidé de ne pas poursuivre son partenariat avec General Motors (GM) pour concevoir et produire des véhicules électriques économiques. Cette collaboration, initiée en avril 2022, visait à élaborer un nouveau design de VÉ centré sur la technologie de batterie Ultium de GM, ciblant principalement le secteur des petits VUS. Les premiers modèles issus de ce partenariat étaient attendus sur les marchés nord-américains d’ici 2027.

Cependant, GM, face à des pressions financières croissantes, a récemment exprimé des doutes quant à la réalisation de son bénéfice prévu de 14 milliards de dollars pour l’année en cours. Cette incertitude découle de la grève en cours de l’UAW, qui a entraîné des pertes hebdomadaires considérables pour l’entreprise. Les turbulences financières ont jusqu’à présent représenté un coût approximatif de 1 milliard de dollars pour GM, en tenant compte à la fois des pertes hebdomadaires liées à la grève et des coûts accumulés précédemment.

Toshihiro Mibe, PDG de Honda, a communiqué cette décision lors d’une interview à Bloomberg Television, déclarant : « Après avoir étudié cela pendant un an, nous avons décidé que cela serait difficile en tant qu’entreprise, nous mettons donc fin au développement d’un VÉ abordable. » Il n’a pas directement attribué la grève de l’UAW comme raison principale, mais a souligné des préoccupations concernant les coûts et les performances potentielles des batteries de VÉ.

La vision du partenariat était de présenter des VÉ à un prix inférieur à celui prévu de 30 000 dollars pour le Chevrolet Equinox et aux futurs modèles comparables de Honda. Ces deux géants de l’automobile étaient optimistes quant à leur capacité à concurrencer des leaders établis tels que Tesla et BYD en accélérant la réduction des coûts des batteries. Avant cela, GM et Honda avaient renforcé leurs efforts de collaboration, partageant les frais de développement et augmentant les ventes. Il convient de noter que leur partenariat remonte à 2013, centré sur les piles à combustible à hydrogène, et plus récemment, sur les batteries de VÉ, les véhicules à essence et les technologies de conduite autonome.