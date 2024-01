Honda dévoile deux concepts au CES, dont un qui donne un aperçu d’une future berline

Les deux concepts font partie de la famille de VÉ « 0 Series », qui arrivera en 2026.

Le premier modèle sera une berline basée sur le concept 0 Series Saloon.

Le constructeur adoptera un nouveau logo sur ses futurs véhicules électriques.

Honda a dévoilé deux nouveaux concepts au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, donnant une idée de ce que l’on peut attendre de ses premiers véhicules électriques maison, dont l’arrivée est prévue en 2026.

En effet, ces deux modèles, une berline et un monospace, font partie de la future famille de véhicules électriques 0 Series (prononcé « Zero Series ») du constructeur, qui a été conçue en interne, contrairement au Prologue, qui est le fruit d’une collaboration avec General Motors.

Selon Honda, le concept de berline, baptisé « Honda 0 Series Saloon Concept », débouchera sur un modèle de production qui sera lancé en Amérique du Nord en 2026, avant d’être introduit sur d’autres marchés mondiaux.

Cette berline électrique sera le fleuron de cette nouvelle gamme de modèles et présente le concept d’utilisation de l’espace M/M (man maximum/machine minimum) de la société, qui se traduirait par un habitacle plus spacieux qu’il n’y paraît de l’extérieur. Honda affirme également que ce modèle bénéficiera d’une position de conduite sportive et d’avancées dans la gestion de la direction électronique (Steer-by-Wire) et du contrôle des mouvements afin de « concrétiser le plaisir de conduire à l’ère des véhicules électriques ».

L’autre concept dévoilé au CES est le Space-Hub, un monospace futuriste qui se caractérise par une partie avant inclinée et une partie arrière qui « coupe » verticalement.

Comme pour la berline, ce concept présente une « grille » avant qui est un écran affichant des animations décoratives. Cet élément est entouré de cadres rectangulaires répétitifs qui s’éclairent, un motif repris à l’arrière.

Cette signature stylistique fait que le Saloon et le Space-Hub rappellent légèrement la Honda e, une voiture à hayon électrique sous-compacte au style rétro proposée sur certains marchés.

La future gamme 0 Series des véhicules électriques Honda partagera de nombreux aspects de sa conception, tels qu’une plate-forme « mince » permettant un plancher plus bas, une pléthore de produits de mobilité basés sur des logiciels, l’utilisation de matériaux durables, des systèmes avancés d’aide à la conduite qui permettront une utilisation mains libres dans certaines conditions, des solutions aérodynamiques développées à partir de l’expérience du constructeur en F1, et des moteurs électriques e-Axle.

Honda affirme que ces technologies seront disponibles même sur les modèles les plus abordables, ce qui permettra à un plus grand nombre de conducteurs d’accéder à des fonctions telles que la conduite semi-autonome.

Ces systèmes d’aide à la conduite utiliseront également l’IA pour mieux s’adapter au conducteur et améliorer sa perception des risques.

Si peu de détails mécaniques sont connus sur les prochains modèles de la famille 0 Series, Honda indique qu’ils utiliseront des batteries à haute densité qui fournissent plus de puissance que les unités actuelles, malgré des dimensions plus réduites. Pour les modèles lancés plus tard dans la décennie, Honda annonce des temps de charge de seulement 10 ou 15 minutes pour passer de 15 à 80 % de capacité.

Malgré les effets néfastes des taux de charge plus rapides sur les batteries, le constructeur automobile pense pouvoir limiter la dégradation à moins de 10 % après dix ans de conduite.

Comme les prochains modèles 0 Series marqueront un point important dans l’histoire de Honda, la société a conçu un nouveau logo qui sera arboré par ces véhicules.

Présent sur les concepts Saloon et Space-Hub, ce nouveau logo est une version simplifiée et « adoucie » de la marque H traditionnelle, qui a perdu son contour carré.

D’autres détails seront dévoilés dans les mois ou les années à venir, alors que Honda s’apprête à dévoiler la version de production de sa future berline électrique pour un lancement commercial en 2026.