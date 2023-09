Honda CR-V 2023 : écolo ou pas?

Le Honda CR-V 2023 se détaille à partir de 36 240 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Redessiné, le Honda CR-V 2023 entame une nouvelle génération du populaire multisegment compact, lui qui doit se battre avec des joueurs très bien établis dans un des segments de marché les plus recherchés au Canada.

La grande nouvelle cette année, c’est que le CR-V est maintenant offert chez nous avec une motorisation hybride, ce qui n’était pas le cas de la génération sortante. De plus, le CR-V est assemblé ici même au Canada, ajoutant l’attribut de contribuer à l’économie locale. Toutefois, le CR-V est-il un véhicule écolo en sein de sa catégorie?

D’abord, le Honda CR-V 2023 propose les déclinaisons LX-B et LX, à traction ou à rouage intégral, ainsi que les Sport-B, Sport, EX-L et Touring hybride. Les variantes portant le suffixe B ont été ajoutées en cours d’année en raison d’une pénurie de micropuces, et ne sont pas équipées de la surveillance des angles morts et de l’alerte de trafic transversal arrière. Deux caractéristiques pourtant très pratiques.

Toutes les versions du CR-V sauf la Touring sont équipées d’un quatre cylindres turbcompressé de 1,5 litre et d’une boîte automatique à variation continue, développant 190 chevaux et un couple de 179 livres-pied. Avec le rouage intégral, ses cotes ville/route/mixte s’élèvent à 9,1 / 7,6 / 8,4 L/100 km, le classant troisième chez les utilitaires compacts munis de motorisations non hybrides. Il se trouve derrière le Nissan Rogue et le Toyota RAV4, sur un pied d’égalité avec le Ford Escape, et devant le Jeep Compass, le Mitsubishi Outlander, le Chevrolet Equinox, le Mazda CX-5, le GMC Terrain, le Hyundai Tucson, le Volkswagen Tiguan et le Kia Sportage. Lors de notre essai hivernal du CR-V Sport, nous avons enregistré une moyenne de 8,7 L/100 km.

Sur la route, le moteur turbo de 1,5 litre se montre suffisamment puissant, alors que son couple maximal se manifeste de 1 700 à 5 000 tr/min. Ses performances ne provoqueront pas la chair de poule, mais pour la vocation de véhicule familial, pas de problème. D’ailleurs, les motorisations de la concurrence, que ce soit des petits blocs turbo ou des quatre cylindres atmosphériques de plus forte cylindrée, affichent des puissances très similaires. Toutefois, seuls les Ford Escape et Mazda CX-5 sont disponibles avec des quatre cylindres turbocompressés plus musclés, jusqu’à 250 chevaux dans le cas du Ford et 256 chevaux dans le cas du CX-5.

En ce qui concerne le système hybride du Honda CR-V 2023, il consiste d’un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle de combustion Atkinson, d’un moteur électrique à propulsion et d’un moteur-générateur, d’une boîte automatique à gestion électronique et d’une batterie de 1,06 kWh. La puissance combinée se chiffre à 204 chevaux, alors que le couple fourni par le moteur électrique atteint les 247 livres-pied. Encore une fois, les performances sont adéquates sans être enivrantes, alors que le moteur à combustion agit à la fois comme générateur d’énergie ou contribue à la propulsion du multisegment, selon la vitesse à laquelle on roule. Il ne faut donc pas être surpris d’entendre le moteur monter en régime sans être synchronisé avec la pression de notre pied droit sur l’accélérateur.

Quant à sa consommation, le CR-V hybride affiche des cotes ville/route/mixte de 6,0 / 6,9 / 6,4 L/100 km. Le RAV4 hybride et l’Escape hybride sont légèrement moins énergivores avec des moyennes mixtes de 6,0 L/100 km, alors que le Sportage hybride n’est pas très loin derrière à 6,2 L/100 km. Vient ensuite le Tucson et le CR-V chez les hybrides avec leurs cotes de 6,4 L/100 km.

Enfin, certains rivaux proposent même des motorisations hybrides rechargeables, ce que le Honda ne possède pas. C’est le cas de l’Escape, du RAV4 Prime, du Tucson, du Sportage et de l’Outlander, tous éligibles à des rabais gouvernementaux pour véhicules électrifiés, à l’achat ou en location. On profite donc de mensualités légèrement plus élevées que celles des modèles hybrides, mais avec la valeur ajoutée de rouler uniquement sur l’électrique sur des distances de 53 à 68 km, selon le modèle choisi. Voilà une opportunité manquée pour Honda, qui pourtant possède de l’expérience dans la commercialisation de systèmes rechargeables.

L’autre fait saillant, c’est que le Honda CR-V 2023 ne propose sa mécanique hybride que dans la version Touring, dont le prix débute à 50 890 $ incluant les frais de transport et de préparation. On corrigera le tir – à peine – pour le millésime 2024 avec l’ajout d’une version EX-L hybride à 48 275 $, alors que le tarif de la Touring hybride grimpe à 51 775 $. En comparaison, le RAV4 hybride est disponible à partir de 36 780 $, le Tucson hybride à partir de 42 024 $, le Sportage hybride à partir de 42 259 $ et l’Escape hybride à partir de 42 444 $. Même si le CR-V est bien équipé, il est beaucoup plus cher que ses rivaux.

Côté dimensions, le nouveau CR-V roule sur un empattement allongé de 40 millimètres par rapport à la génération précédente, et sa carrosserie s’avère plus longue et plus large aussi. On obtient donc plus d’espace pour les passagers arrière, autant d’espace en avant, et des gains de quelques litres pour l’aire de chargement, lui qui affiche désormais un volume de 1 113 litres avec les dossiers arrière relevés et 2 166 litres avec les dossiers rabattus. Le Honda est une fois de plus l’un des plus spacieux de segment, surpassé seulement par les Tiguan et Outlander, nez à nez avec les RAV4, Tucson, Sportage et Forester.

Le CR-V gagne en convivialité avec son système multimédia facile à utiliser, même en conduisant, alors que la qualité de finition intérieure est tout aussi appréciable. Comme d’habitude chez Honda, on sent le véhicule solide et durable. La direction très légère confère au CR-V une conduite très facile, mais on aurait aimé une suspension moins ferme, de même qu’un siège du passager avant réglable en hauteur afin que les passagers de plus petite taille ne se sentent pas assis près du sol.

Le Honda CR-V 2023 se détaille à partir de 36 240 $ incluant les frais de transport et de préparation pour la version LX-B à traction, alors que le LX-B à rouage intégral est disponible à partir de 39 040 $. À ces prix, on obtient le freinage autonome d’urgence et la prévention de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le dégivreur d’essuie-glaces de pare-brise, le climatiseur automatique bizone, le démarreur à distance, les sièges avant chauffants et le système multimédia à écran de sept pouces. Le volant chauffant, les sièges arrière chauffants, l’écran tactile de neuf pouces et le toit ouvrant sont réservés pour les finitions plus chères.

Alors, est-il écolo, le Honda CR-V 2023? Il ne propose pas de motorisation hybride rechargeable, contrairement à quelques concurrents, et s’il est maintenant disponible avec un système hybride tout en étant construit au Canada, on doit débourser beaucoup de sous pour l’obtenir. Écolo, bien sûr, mais abordable, certainement pas.