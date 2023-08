Hertz ajoute le Cadillac Lyriq et Chevrolet Silverado EV à sa flotte

L’engagement de Hertz en faveur de l’électrification implique l’acquisition de jusqu’à 175 000 véhicules électriques auprès de General Motors, avec l’introduction des modèles Cadillac Lyriq et Chevrolet Silverado EV dans sa flotte de location électrique en pleine croissance.

Hertz avance à grands pas dans l’électrification de sa flotte, en prévoyant d’acquérir jusqu’à 175 000 véhicules électriques auprès de General Motors.

L’ambition de l’entreprise d’établir l’une des plus grandes flottes de location de voitures électriques au monde est soutenue par ce partenariat.

Hertz s’apprête à introduire le VUS de luxe Cadillac Lyriq et la camionnette Chevrolet Silverado EV dans son offre de location de véhicules électriques.

Hertz, acteur de premier plan dans le secteur de la location de voitures, fait des progrès considérables pour adopter les véhicules électriques en concluant des accords substantiels avec de grands constructeurs automobiles tels que Tesla, General Motors et Polestar.

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, Hertz a effectivement intégré 50 000 véhicules électriques dans sa vaste flotte de location, un nombre qui représente environ 10 % de l’inventaire global des véhicules de l’entreprise. Cette première réalisation marque le début d’une entreprise plus vaste et plus ambitieuse : Hertz vise à établir l’un des parcs de location de voitures électriques les plus importants au monde, et les véhicules de General Motors sont prêts à jouer un rôle central pour faciliter cette transition.

Suite au lancement de l’initiative en septembre 2022, Hertz a dévoilé son intention d’acquérir 175 000 véhicules électriques auprès de General Motors au cours des cinq prochaines années. Cet accord englobe des véhicules de diverses marques de GM, y compris des noms renommés tels que Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac et BrightDrop.

Toutefois, ces plans ambitieux se heurtent à certains obstacles. Les retards de production du véhicule électrique Ultium de General Motors ont temporairement empêché Hertz de recevoir des véhicules électriques basés sur l’Ultium du constructeur automobile américain.

Des révélations récentes de Hertz ont indiqué l’introduction imminente du VUS de luxe Cadillac Lyriq et de la camionnette Chevrolet Silverado EV dans son parc de véhicules de location entièrement électriques. Le véhicule électrique Silverado EV 4WT devrait rejoindre la flotte de Hertz entre 2023 et 2024, suivi par le Silverado EV RST à un moment ultérieur.

Quant au Cadillac Lyriq, la date de lancement n’a toujours pas été dévoilée ; cependant, compte tenu de l’état actuel de la production du VUS électrique, il est concevable qu’il honore la flotte de Hertz dès cette année.

Une vidéo révélatrice mettant en scène Stephen Scherr, PDG de Hertz, et Mary Barra, PDG de GM, à bord d’un Cadillac Lyriq offre un aperçu unique de la transition en cours de l’industrie automobile vers des groupes motopropulseurs entièrement électriques. Les observations de Mary Barra soulignent le fait que l’industrie n’en est encore qu’aux premiers stades de ce parcours novateur.