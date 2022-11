Hankook lance les pneus d’hiver iON pour les VE

La gamme de pneus iON de Hankook est spécialement conçue pour les VE.

Les pneus d’hiver iON arriveront au printemps prochain.

Les véhicules électriques posent de sérieux problèmes aux fabricants de roues et de pneus. Les roues peuvent avoir un impact considérable sur l’efficacité et l’autonomie. Les pneus doivent gérer ces deux éléments ainsi que la puissance d’un VE, et plus encore. C’est là que les pneus dédiés aux VE entrent en jeu et la famille de pneus iON de Hankook est conçue pour tout faire.

Avec l’hiver qui frappe à nos portes, un pneu capable de supporter la glace, la neige et les températures extrêmement basses est indispensable. C’est pour ces conditions que Hankook a créé le iON winter, dont les caractéristiques comprennent également une résistance au roulement réduite, des caractéristiques de roulement extrêmement silencieuses et une capacité de charge élevée — ce qui n’est pas une mince affaire.

Le pneu iON winter est créé avec un composé de bande de roulement spécialement développé avec une forte teneur en silice qui assure la plus faible résistance au roulement possible, afin de maximiser l’autonomie déjà affectée par les températures plus froides, sans sacrifier les performances sur les routes mouillées et enneigées. Grâce aux huiles naturelles, il est possible d’obtenir l’adhérence nécessaire avec la flexibilité intégrée de la bande de roulement qui permet au pneu de s’adapter à la surface de la route. Limiter le bruit de roulement et la traînée était un défi en raison des grands espaces entre les blocs de la bande de roulement, mais grâce à un dessin de bande de roulement spécial optimisé sur le plan aérodynamique, ces problèmes ne se posent plus.

« Changer les pneus saisonniers à temps permet d’éviter une usure prématurée, déclare Sooil Lee, PDG de Hankook Tire & Technology. Avec notre pneu iON Winter, nous sommes en mesure d’offrir le bon produit pour que les conducteurs puissent passer à des pneus spécialement conçus pour les véhicules électriques, même pendant les mois d’hiver. »

Le Hankook iON winter sera disponible dans des tailles allant de 18 à 22 pouces dès son lancement sur le marché au printemps prochain.