Mieux comprendre les kWh, les kW et Le/100 km quand nous comparons l’efficacité et la recharge des véhicules électriques

Un guide complet pour comprendre la recharge des VE, la signification des kWh et des kW, et la consommation d’énergie des véhicules électriques en kWh/100 km et en Le/100 km.

Les indices KWh par 100 kilomètres ou Le/100 km peuvent aider les consommateurs à comprendre les coûts liés à l’utilisation des véhicules électriques.

Comprendre les capacités en kW de recharge à la maison et de recharge rapide permet de comparer les véhicules électriques en fonction de la rapidité de leur recharge

Les véhicules électriques (VE) connaissent un regain de popularité en raison de leurs avantages en matière de durabilité environnementale et d’économie de carburant. Cependant, la mesure de la consommation d’énergie des véhicules électriques est un sujet de confusion pour les acheteurs potentiels et même pour certains propriétaires actuels. Les termes kilowattheure (kWh) et kilowatt (kW) sont fréquemment utilisés, mais que signifient-ils ? Cet article vise à clarifier ces concepts et à démontrer leur importance dans le domaine des véhicules électriques.

Kilowattheure (kWh)

Pour simplifier, un kilowattheure (kWh) est une unité d’énergie. C’est la mesure de la quantité d’énergie consommée lorsqu’un appareil de 1 kilowatt (kW) fonctionne pendant une heure. Dans le contexte des véhicules électriques, le kWh est le plus souvent utilisé pour décrire la capacité de la batterie du véhicule. Par exemple, si la batterie d’un véhicule a une capacité de 75 kWh, cela signifie qu’elle peut théoriquement fournir 75 kilowatts d’énergie pendant une heure.

Les kWh sont l’équivalent électrique du réservoir d’essence d’une voiture conventionnelle. Plus la capacité de la batterie est importante (plus de kWh), plus le VE peut fonctionner longtemps avant de devoir être rechargé, ce qui signifie un plus grand « réservoir de carburant » ou une plus grande autonomie.

Kilowatt (kW)

Alors que le kWh est une unité d’énergie, le kilowatt (kW) est une unité de puissance. La puissance fait référence à la vitesse à laquelle l’énergie est utilisée ou, en d’autres termes, à la vitesse à laquelle le travail est effectué. Dans le contexte des véhicules électriques, le kW est souvent utilisé pour décrire la puissance du moteur du véhicule, ou la vitesse à laquelle le véhicule peut consommer l’énergie stockée dans la batterie. Il désigne également la capacité de puissance d’une station de recharge, c’est-à-dire la vitesse à laquelle elle peut transférer l’énergie à la batterie d’un véhicule électrique.

Une valeur plus élevée en kW dans un véhicule indique une accélération plus puissante, tandis qu’une valeur plus élevée en kW à une station de recharge signifie des temps de recharge plus courts.

kWh et kW dans l’efficacité des véhicules électriques

Lorsque vous comparez l’efficacité énergétique de différents véhicules électriques, vous rencontrez souvent le terme « kWh/100 km », qui signifie wattheures par kilomètre ou mile. Cette mesure indique essentiellement la quantité d’énergie (en kWh) dont le véhicule a besoin pour parcourir une certaine distance. Un chiffre plus bas signifie que le véhicule est plus économe en énergie.

Cela équivaut au nombre de litres que contient un réservoir d’essence classique. Si un réservoir d’essence peut contenir 50 litres de carburant et que le véhicule consomme 10 litres aux 100 kilomètres, l’autonomie est de 500 kilomètres.

Si vous avez un véhicule doté d’une batterie de 50 kWh et que vous consommez en moyenne 10 kWh/100 km, vous disposez de 500 kilomètres d’autonomie.

Comprendre Le/100 km

Toutefois, à l’heure actuelle, la consommation des véhicules électriques est exprimée en litres par 100 kilomètres, tout comme celle des véhicules à essence traditionnels, ce qui est plus facile à comprendre pour de nombreux consommateurs. Ainsi, lorsque Ressources naturelles Canada indique qu’un véhicule électrique donné a une consommation électrique de 3,0 Le/100 km, cela signifie qu’il consomme l’équivalent de 3 litres aux 100 kilomètres de carburant d’un véhicule traditionnel.

Ce calcul est basé sur le principe qu’un litre de gaz équivaut à 8,9 kWh d’électricité. Par conséquent, si un véhicule utilise 27 kWh par 100 kilomètres, cela revient à utiliser 3 litres de carburant (27/8,9 = 3,03), de sorte que le VE aura une Le/100 km de 100 km.

Si l’on reprend le même exemple, imaginons que l’EV dispose d’une batterie de 81 kWh. S’il consomme en moyenne 27 kWh aux 100 kilomètres, il aura une autonomie de 300 kilomètres (81/27).

Capacité utilisable vs. capacité affichée

La capacité utilisable fait référence à la quantité de la capacité totale de la batterie qui peut effectivement être utilisée pour alimenter le véhicule. La capacité affichée, quant à elle, est la capacité totale que la batterie peut théoriquement contenir.

Les fabricants de véhicules électriques limitent souvent la capacité utilisable pour prolonger la durée de vie de la batterie. Le fait de charger constamment une batterie à sa capacité maximale et de l’épuiser complètement peut dégrader les performances de la batterie au fil du temps. C’est pourquoi un tampon est maintenu pour éviter que la batterie ne soit complètement chargée ou déchargée. Par exemple, une batterie de 90 kWh peut avoir une capacité utilisable d’environ 85 kWh.

Comprendre la vitesse de charge des véhicules électriques, la charge rapide et les puissances en kW des chargeurs embarqués

La puissance de charge, mesurée en kW, est essentielle pour déterminer le temps qu’il faudra pour « recharger » votre véhicule électrique. Les stations de recharge peuvent aller des chargeurs domestiques lents, qui ne fournissent que 2 à 7 kW, aux stations de recharge publiques ultrarapides, qui peuvent fournir 350 kW. N’oubliez pas que le chargeur embarqué de votre véhicule électrique a également un taux de charge maximal qu’il peut accepter.

Prenons un exemple concret en comparant le chargeur embarqué et le taux de charge maximal pour trois modèles, la Lexus RZ 450e 2024, la Kia EV6 2023 et la Porsche Taycan 2023.

Modèle Capacité de la batterie Chargeur embarqué (kW) Taux de charge maximal (kW) Chargeur domestique Temps de charge Chargeur rapide Temps de charge Lexus RZ 450e 71,4 kWh 6,4 kW 150 kW 10h43 minutes 24 minutes Kia EV6 77,4 kWh 11 kW 350 kW 7h46 minutes 12 minutes Porsche Taycan 93,4 kWh 19,2 kW 270 kW 5h22 minutes 18 minutes

Bien qu’elle dispose de la plus grande batterie du groupe, la Porsche Taycan se recharge beaucoup plus rapidement sur un chargeur domestique que les deux autres modèles grâce à son chargeur embarqué plus rapide. Cependant, la Kia EV6 a le temps de charge rapide le plus rapide parce qu’elle peut charger à un rythme plus rapide que les deux autres. Enfin, bien qu’ayant la plus petite batterie du groupe, la Lexus RZ 450e est la plus lente du groupe en raison d’une vitesse de charge maximale inférieure, tant sur un chargeur domestique que sur un chargeur rapide.

Qu’est-ce que tout cela signifie ?

Tout d’abord, nous constatons que la taille du chargeur embarqué d’un véhicule a un impact significatif sur le temps de charge. À la maison, un chargeur embarqué plus puissant peut réduire de moitié le temps de charge total entre 0 et 100 %. Sur la route, plus le taux de charge maximal de votre véhicule électrique est élevé, plus il est rapide de le recharger sur un chargeur rapide.

Toutefois, cela implique également que votre station de recharge domestique puisse fournir le taux de charge maximal disponible. Si vous installez une station de recharge qui ne peut fournir que 7,2 kW, c’est le maximum que vous atteindrez avec l’EV6 et la Taycan, indépendamment de leur capacité maximale différente.

Il en va de même pour la recharge rapide. Même si la Kia EV6 peut charger jusqu’à 350 kW, si vous la branchez sur un chargeur de 150 kW, c’est le taux maximum que vous obtiendrez. Dans une telle situation, l’EV6 prendra probablement plus de temps que la Lexus RZ450e en raison de la taille plus importante de sa batterie.

Conclusion

Il est essentiel de comprendre les unités kWh et kW pour prendre une décision éclairée lors de l’achat d’un véhicule électrique. Connaître la capacité de la batterie du véhicule (kWh) permet d’estimer son autonomie, tandis que connaître sa puissance de sortie (kW) et la puissance des stations de recharge permet de se faire une idée de ses performances et du temps de recharge.

Alors que le marché des véhicules électriques continue d’évoluer, grâce aux améliorations apportées à la technologie des batteries et à l’infrastructure de recharge, l’efficacité et la commodité des VE ne peuvent que s’accroître. En maîtrisant ces concepts, les acheteurs et utilisateurs potentiels peuvent mieux naviguer dans le paysage des VE et faire des choix qui répondent le mieux à leurs besoins.