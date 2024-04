GMC donne un aperçu du Yukon 2025 redessiné et de la version AT4

GMC Yukon 2025 redessiné et projets d’expansion mondiale

Le Yukon 2025 redessiné est présenté en avant-première avec une visage rafraîchie, de nouveaux phares et une calandre modernisée.

Le 5e anniversaire de la version AT4 et les 25 ans de la version Denali marquent l’orientation haut de gamme et tout-terrain de GMC.

Le Yukon 2025 marque l’entrée de GMC sur le marché mondial.

GMC a donné un aperçu de son VUS grand format Yukon 2025 redessiné, le dernier modèle de la gamme de VUS actualisée de la marque, après le tout nouveau Acadia 2024 révélé en début d’année.

L’image teaser montre la version AT4 avec un bouclier avant rafraîchi, un nouveau design des phares et une calandre actualisée. Elle intervient alors que GMC célèbre le 5e anniversaire de sa populaire sous-marque tout-terrain AT4, qui a été lancée sur la camionnette Sierra en 2019 et s’est depuis étendue à l’ensemble de la gamme de camions et de VUS de GMC.

2024 marque également les 25 ans des débuts de la finition haut de gamme Denali de GMC, qui a été dévoilée pour la première fois sur le véhicule conceptuel Yukon Denali en 1999 avant d’entrer en production en 1999 sur le Yukon XL.

Le dévoilement du Yukon 2025 constituera une étape importante pour GMC, car il sera le fer de lance de l’expansion de la marque sur de nouveaux marchés mondiaux, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine. GMC a annoncé plus tôt cette année son intention d’étendre sa gamme de VUS et de camionnettes à l’échelle mondiale.

Bien que tous les détails ne soient pas encore connus, on s’attend à ce que le Yukon 2025 partage un grand nombre de mises à jour avec le Chevrolet Tahoe 2025, récemment remanié, puisque les deux modèles sont étroitement liés.

Comme le Tahoe, nous nous attendons à ce que le Yukon reçoive un intérieur revu avec un grand écran incurvé, un moteur diesel plus puissant en option, des technologies de remorquage améliorées et des améliorations potentielles de la conduite et de la maniabilité grâce à des raffinements de la suspension.

En tant que marque de camion haut de gamme de GM, le Yukon cherchera à se différencier par des éléments de design plus haut de gamme et des choix de matériaux plus nobles, en particulier sur la version Denali, la plus haut de gamme.

GMC n’a pas précisé de date de dévoilement, se contentant de dire que le Yukon 2025 fera ses débuts plus tard, en 2024, alors que la marque continue de déployer sa gamme de VUS redessinés.