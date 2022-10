GMC dévoilera le Sierra EV le 20 octobre

Le lancement sera la culmination d’une «journée de dévoilements» en collaboration avec NTWRK

D’autres items qui seront présentés durant cet événement incluent une bicyclette électrique, des vêtements et des pièces d’art

La camionnette électrique sera mécaniquement liée au Chevrolet Silverado EV

GMC est déjà présent sur le marché des camions électriques avec l’imposant Hummer EV, mais il ajoutera bientôt son deuxième modèle dans cette catégorie.

Le Sierra EV devrait être dévoilé en ligne le 20 octobre prochain, en tant qu’événement final de ce que GMC appelle une « Journée de dévoilements ».

Le camion électrique sera étroitement lié au Chevrolet Silverado EV, qui a été révélé il y a quelques mois. Ce n’est pas une surprise puisque les camions à essence et diesel des deux sociétés ont toujours été presque identiques.

En raison de la présence du Hummer EV pickup en tant que porte-drapeau de la marque en matière de performances et de tout-terrain, le Sierra EV pourrait être destiné aux clients à la recherche de luxe et de style.

Cela ne veut pas dire qu’une version plus puissante utilisant le même groupe motopropulseur que le plus grand camion est hors de question, mais GMC n’a rien dit à ce sujet.

Ce que nous savons, c’est qu’il y aura une version Denali haut de gamme de ce VÉ. Cette nomenclature est très importante pour la marque puisque le Sierra Denali a été le premier camion de luxe sur le marché lorsqu’il a été lancé en 2001.

Au lieu d’organiser un événement de presse traditionnel pour dévoiler ce nouveau modèle, GMC a fait appel à NTWRK, la plateforme d’achat en streaming la plus populaire en Amérique du Nord.

Pour accompagner le lancement du camion, le constructeur automobile a commandé un certain nombre de produits de marque en édition limitée qui seront lancés périodiquement au cours de la journée, jusqu’à l’événement final ayant lieu à 17 heures.

Ces produits comprennent un vélo électrique unique conçu par Dao-Yi Chow, un designer travaillant avec Saks Fifth Avenue et Harrods.

La bicyclette est finie en noir et rouge brillant et elle est équipée de fonctions telles que le changement de vitesse automatique, une banque d’énergie amovible et des technologies anti-vol. Cette bicyclette électrique unique sera proposée sur NTWRK au prix de 1 000 dollars américains.

En outre, quatre unités du « Convertible Traveler Garment Bag » seront vendues sur la plateforme au prix de 340 dollars chacune. Ce sac a été personnalisé par Auston Matthews, Centre pour les Maple Leafs de Toronto.

Parmi les autres articles qui feront partie de l’événement figurent des œuvres d’art spécialement commandées et des objets de collection recherchés.