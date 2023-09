GMC Acadia 2024: 5 questions et réponses

General Motors a récemment dévoilé le GMC Acadia 2024 dans le cadre du Salon de l’auto de Detroit.

GMC introduit la troisième génération de son VUS Acadia.

Un seul moteur est disponible, soit le quatre cylindres turbocompressé de 2,5 L.

Le GMC Acadia 2024 est plus long, plus large et plus haut que son prédécesseur.

Aux côtés des Jeep Gladiator 2024 et Ford F-150 2024, le GMC Acadia 2024 a complété le trio des grandes nouveautés américaines de ce salon typiquement américain.

Plus haut, plus long et plus large que son prédécesseur, l’Acadia entend renforcer sa présence dans le segment des VUS intermédiaires.

Quelles sont les nouveautés du GMC Acadia 2024?

Introduit en 2007, le GMC Acadia entame sa troisième génération. Dans l’optique de le distinguer davantage du Chevrolet Traverse, GMC avait quelque peu réduit le format de l’Acadia de deuxième génération. Pour la troisième génération, GMC ajuste le tir et revient avec un VUS de plus grand format. Il est plus long de 10,6 pouces et plus haut de 3,2 pouces. Le constructeur mentionne même que l’espace de chargement est plus volumineux de 80% derrière la troisième rangée que le modèle sortant. En fonction de la version choisie, l’Acadia 2024 peut accueillir sept ou huit occupants.

Parmi les nouveautés majeures, mentionnons la disponibilité du système Super Cruise qui est une assistance à la conduite permettant de conduire sans que les mains aient besoin de contrôler le volant. Cette récente version de la technologie offre une assistance en période de remorquage et le changement de voie automatique.

À bord, on retrouve un écran tactile de 15 pouces orienté vers le conducteur. L’interface de celui-ci peut être ajustée selon les préférences de l’utilisateur. Le système d’infodivertissement intègre la technologie développée par Google.

Avec cette nouvelle mouture de l’Acadia, GMC continue de mettre l’emphase sur deux versions importantes pour le constructeur: AT4 et Denali.

La version AT4 se démarque par ses pneus tout terrain de 18 pouces, ses suspensions conçues pour la conduite hors route, son système à quatre roues motrices qui comprend un contrôle actif du couple, l’ensemble esthétique distinctif, des plaques de protection et la fonction de contrôle de descente.

Quant à la version Acadia, elle se distingue par son niveau de luxe. Elle propose notamment les sièges de la deuxième rangée rabattables à l’aide d’un simple bouton, des jantes en aluminium de 22 pouces, un toit panoramique, une chaîne Bose ainsi qu’une signature stylistique distinctive.

Quels sont les moteurs offerts avec le GMC Acadia 2024?

En 2023, GMC proposait un choix de deux motorisations pour l’Acadia. En effet, les consommateurs pouvaient opter pour un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L ou un moteur V6 atmosphérique de 2,6 L. Pour l’année à venir, le constructeur américain revoit complètement son offre mécanique. Au catalogue, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Ce dernier développe une puissance de 328 chevaux et un couple de 326 livres-pied. À titre comparatif, mentionnons que le V6 développait 310 chevaux et 271 livres-pied. Sur papier, il s’agit donc d’une nette amélioration. N’oublions toutefois pas que l’Acadia a pris du volume.

Pour le moment, aucune forme d’électrification n’a été annoncée.

Une transmission automatique à huit rapports est jumelée avec le bloc.

Tout dépendant de la version choisie, il est possible de remorquer une charge allant jusqu’à 5000 livres.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Le GMC Acadia 2024 continue d’être assemblé à Lansing au Michigan. Son arrivée sur le marché est prévue pour le début de l’année prochaine.

Combien coûtera-t-il?

Au moment d’écrire ces quelques lignes, GMC n’a pas divulgué l’échelle de prix du GMC Acadia 2024. À titre indicatif, le GMC Acadia 2023 est offert à partir de 45 874 $.

Que pensons-nous du GMC Acadia 2024?

Au sein du segment très compétitif qu’est celui des VUS intermédiaires, le GMC Acadia a du mal à se démarquer. 656 exemplaires ont trouvé preneur en 2022 au Québec. C’est nettement moins que les Toyota Highlander (2595 unités), Ford Explorer (2585 unités), Volkswagen Atlas (1470 unités), Kia Telluride (1187 unités), Honda Pilot (1132 unités) et Nissan Pathfinder (1127 unités).

Malgré les difficultés encourues ces dernières années, la bonne dose de nouveautés pourrait donner un second souffle au GMC Acadia qui en a bien besoin. Bien que GMC ne soit pas le seul constructeur à dire au revoir au moteur V6 dans ce segment – on se rappelle que Volkswagen a fait de même avec l’Atlas -, il sera intéressant de constater la réponse et la réaction de la clientèle. Autrement, nous avons la sincère impression que les concepteurs et ingénieurs de General Motors ont réalisé du bon boulot avec le modèle de nouvelle génération et que le fossé sera désormais moins grand avec les modèles les plus populaires du segment.