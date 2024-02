GM signe une entente avec LG Chem Ltd.

Avec cette entente, GM va pouvoir accélérer la mise en marché de ses nouveaux VÉ.

Près de 950 000 tonnes de matériaux cathodiques seront acheminés à GM d’ici 2030.

Avec le virage électrique dans l’automobile, la production accrue de cellules de batteries devient essentielle. C’est justement ce que vient de faire la haute direction de General Motors. Le géant américain a en effet paraphé une entente avec son partenaire coréen LG Chem Ltd.

L’entreprise va donc fournir l’équivalent de 18,6 milliards de dollars de matériaux cathodiques à General Motors, et ce, sur une période à long terme. L’entente sera mise en branle à partir de 2026 et permettra à GM de s’approvisionner avec plus de 500 000 tonnes de matériaux cathodiques.

Cette production accrue sera assurée par l’usine américaine de LG basée au Tennessee, ce qui devrait accélérer la production de véhicules électriques au sein des quatre marques du constructeur. En fait, l’accord donnera plus de ressources à GM, le constructeur qui sera en mesure de produire environ cinq millions de véhicules électriques grâce à ces cellules de batteries.

Rappelons que l’usine de LG Chem vient tout juste d’être terminée à Montgomery County, Clarksville, au Tennessee, et que celle-ci est capable d’une production annuelle de 60 000 tonnes de matériaux cathodiques par année.

L’entente a été ratifiée plus tôt cette semaine, la cheffe des opérations de GM, Mary Barra qui avait effectué le voyage jusqu’à Séoul, en Corée du Sud pour l’occasion. Selon ce qu’affirme Automotive News, la tête dirigeante de GM aurait également eu des pourparlers avec la compagnie Samsung SDI Co.

L’entente signée entre les deux partenaires fait partie d’un engagement d’approvisionnement à plus long terme. À ce sujet, LG Chem serait déjà engagé à fournir plus de 950 000 tonnes de ces cathodes avant la fin de la décennie.

Dans les mois et années à venir, ce genre d’engagement entre constructeurs et producteurs de batteries ne va que s’intensifier. D’ailleurs, le simple fait que la cheffe des opérations puisse être en discussion avec d’autres joueurs dans le secteur des matériaux cathodiques démontre qu’il y a bel et bien un besoin monstrueux à ce niveau.