GM investira 150 millions $ US dans NMG pour du graphite canadien

NMG fournira 18 000 tonnes de graphite annuellement au constructeur, au moins pendant six ans.

NMG transformera le graphite neutre en carbon en anodes, que GM assemblera en batteries.

Les deux compagnies prévoient ouvrir chacune leur propre usine à Bécancour.

General Motors et le fournisseur canadien de graphite Nouveau Monde Graphite (NMG) ont conclu un accord en vertu duquel ce dernier fournira à GM 18 000 tonnes de graphite par an pendant une période de six ans.

En raison de la loi sur la réduction de l’inflation, qui stipule que les matériaux des batteries doivent provenir d’Amérique du Nord pour que les VÉ bénéficient de crédits d’impôt fédéraux aux États-Unis, de nombreux constructeurs s’efforcent désormais de développer une chaîne d’approvisionnement locale.

General Motors est l’un de ces constructeurs automobiles et il pense que la solution réside dans ses nouveaux partenariats avec NMG et Posco Future.

En effet, si GM et Posco Future avaient déjà annoncé leur intention de construire une nouvelle usine de batteries à Bécancour, au Québec, ils n’avaient pas précisé où ils s’approvisionneraient en matériaux.

Cette situation s’est éclaircie depuis l’entrée en scène de NMG, qui s’efforce de devenir le plus grand producteur de graphite neutre en carbone d’Amérique du Nord.

Étant donné que 95 % des matériaux d’anode des batteries lithium-ion sont constitués de graphite, cet accord d’approvisionnement représenterait une grande partie de ce dont GM a besoin pour construire des batteries au Québec.

Selon l’accord, le constructeur automobile investira 150 millions de dollars américains dans NMG en échange de 12 500 000 actions ordinaires et de 12 500 000 bons de souscription d’actions ordinaires de la société.

Grâce à cet investissement, NMG construira sa propre usine à Bécancour, à deux pas de la future usine GM/Posco, où elle transformera le graphite brut extrait de sa mine Matawinie en matériaux d’anode active, qui seront ensuite expédiés sur une courte distance à GM, qui les assemblera en batteries Ultium prêtes à être installées dans les véhicules électriques fabriqués en Ontario et aux États-Unis.

Grâce à ce partenariat, General Motors pourra compter sur une chaîne d’approvisionnement stable, tandis que Nouveau Monde Graphite bénéficiera de cet important investissement pour renforcer sa position sur le marché du graphite.

Les efforts de décarbonisation contribueront également à réduire l’empreinte carbone de NMG et de GM.