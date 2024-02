GM élargira sa gamme de véhicules électrifiés avec des VEHR en Amérique du Nord

General Motors a annoncé son intention d’introduire des véhicules hybrides rechargeables (VEHR) dans le cadre de sa stratégie visant à respecter les réglementations environnementales strictes à venir. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise en début de semaine, la PDG Mary Barra a présenté cette initiative, qui témoigne de l’approche adaptative de GM face à l’évolution des normes en matière d’économie de carburant et d’émissions.

Cette annonce marque un changement notable dans la stratégie de GM en matière de véhicules, d’autant plus que l’industrie automobile est confrontée à la difficulté de trouver un équilibre entre la conformité aux réglementations et les exigences du marché. Mme Barra a souligné l’intention de l’entreprise de tirer parti de la technologie existante, déjà utilisée sur d’autres marchés, pour assurer un déploiement rentable des nouveaux modèles hybrides rechargeables.

Le pivot stratégique de GM a comme motivation les récentes évolutions réglementaires visant à réduire radicalement les émissions des véhicules. Les politiques environnementales agressives de l’administration Biden ont fixé des objectifs ambitieux, notamment une réduction significative des émissions de gaz d’échappement et l’obligation pour les constructeurs automobiles d’atteindre une économie moyenne de carburant de 58 miles par gallon (4,06 L/100km) d’ici l’année modèle 2032. Ces politiques s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus large en faveur d’un avenir électrifié, l’accent étant mis sur l’augmentation de la proportion de véhicules électriques (VE) sur le marché automobile américain.

Malgré son engagement en faveur d’un avenir sans émissions, GM reconnaît les défis actuels du marché des VE, notamment un taux d’adoption plus lent que prévu parmi les consommateurs. Barra reconnaît que ces défis seront relevés en incorporant des hybrides rechargeables en tant que solution provisoire. Cette stratégie s’aligne également sur l’état actuel de l’infrastructure nationale de recharge des VE, qui est encore en cours de développement.

Selon Detroit News, l’introduction de véhicules hybrides rechargeables par GM est considérée comme une décision judicieuse pour maintenir la compétitivité du marché tout en respectant les exigences réglementaires qui se profilent à l’horizon. Elle reflète une tendance plus large de l’industrie, où les constructeurs automobiles diversifient de plus en plus leur offre de véhicules pour inclure un mélange de véhicules entièrement électriques, hybrides et à moteur à combustion interne, afin de répondre à une variété de besoins et de préférence des consommateurs.

L’annonce de GM ne contient pas encore de plans détaillés sur les modèles spécifiques et le calendrier de lancement de ses véhicules hybrides rechargeables en Amérique du Nord.