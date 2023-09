Genesis se prépare pour le renouvellement du GV80 et le lancement du GV80 Coupé

Genesis s’apprête à lancer son SUV GV80 mis à jour et à dévoiler le coupé GV80 en octobre, suite au début de leur production en série.

Genesis démarre la production en masse du SUV GV80 rafraîchi et du tout nouveau coupé GV80.

Le SUV GV80 a largement contribué à ce que Genesis atteigne 1 million de ventes mondiales.

Le nouveau GV80 sera doté d’un affichage principal OLED, une première pour Hyundai.

Genesis, la division de véhicules de luxe de Hyundai, a commencé la production en série de son VUS GV80 renouvelé et du tout nouveau GV80 Coupé. Avec le volume initial de production entamé, un lancement complet est prévu pour octobre de cette année. Ce mouvement s’inscrit dans la stratégie de Genesis de maintenir son momentum, ayant récemment dépassé plus de 1 million de ventes cumulées à l’échelle mondiale, largement propulsé par le GV80.

Le GV80, premier modèle de type VUS de la marque, a été introduit pour la première fois en janvier 2020. À l’échelle mondiale, il est disponible avec diverses options de moteur, dont un diesel de 3 litres, un moteur à essence de 2,5 L et un autre de 3,5 L. Après avoir subi deux mises à jour annuelles, le GV80 se prépare maintenant pour son premier rafraichissement important, qui devrait être révélé dans au cours du prochain mois.

Le GV80 est une réussite notable pour Genesis, ayant joué un rôle crucial dans les chiffres de ventes mondiales de la marque. Depuis sa création en novembre 2015, Genesis a réalisé 1 million de ventes en moins de 8 ans. L’attrait mondial du GV80 est évident, ayant enregistré plus de précommandes en Amérique du Nord qu’en Corée lors de son lancement initial.

Le GV80 à venir abandonnera les modèles diesel existants, proposant désormais une gamme alternative de trois moteurs. Cela comprendra deux moteurs à essence et un nouveau moteur hybride léger lui aussi à essence. Un autre fait saillant est que le premier modèle de type coupé de la marque verra le jour, proposant un style plus sportif que sa contrepartie GV80 au format traditionnel. De plus, le nouveau GV80 devrait présenter un écran affichage principal OLED innovant, marquant la première incursion de Hyundai dans l’intégration de la technologie OLED, produite par LG Display, dans son tableau de bord principal.