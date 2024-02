Genesis pourrait lancer des modèles hybrides en 2025

La compagnie avait auparavant prévu de ne lancer que de nouveaux modèles électriques à partir de 2025.

Maintenant, des sources affirment que les G80 et GV70 pourraient devenir les premiers hybrides de la marque.

Hyundai et Kia devraient aussi ajouter des modèles hybrides à leur gamme.

Face à la baisse de popularité des véhicules électriques à travers le monde, Genesis devrait lancer ses premiers modèles hybrides en 2025.

Selon le Korea Economic Daily, le constructeur automobile pourrait introduire de nouvelles variantes hybrides de ses modèles les plus populaires, tels que la G80 et le GV70.

Cela va à l’encontre de la décision précédente de la marque de n’ajouter que des modèles électriques à sa gamme à partir de 2025, mais ce n’est pas si surprenant.

En effet, l’entreprise a vu la popularité de ses véhicules électriques stagner en 2023, une tendance observée dans l’ensemble de l’industrie.

Alors que Genesis a vendu environ 10 000 voitures de plus en 2023 qu’en 2022 à l’échelle mondiale, elle a vendu environ 100 véhicules électriques de moins.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une chute catastrophique, mais elle oblige l’entreprise à repenser sa stratégie pour poursuivre sa croissance.

En revanche, les véhicules hybrides ont connu une hausse de popularité au cours de la même période, Toyota en ayant vendu 3,4 millions dans le monde, soit 31 % de plus qu’en 2022.

Plus près de Genesis, Hyundai et Kia ont enregistré une augmentation des ventes de leurs modèles hybrides et hybrides rechargeables de 41 % et 51 % respectivement aux États-Unis.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose des futurs modèles hybrides de Genesis, si ce n’est qu’ils utiliseront un moteur de 2,5 litres au lieu du 1,6 litre qui équipe les nouveaux Kia Sorento et Carnival hybrides.

Ces modèles hybrides devraient être de type traditionnel, mais des variantes rechargeables pourraient également voir le jour puisque les concessionnaires américains de Genesis auraient demandé à la société d’ajouter cette technologie à son arsenal.

Outre Genesis, Hyundai et Kia prévoient également de lancer de nouveaux modèles hybrides dans les mois ou années à venir, mais tous n’arriveront peut-être pas sur le marché nord-américain.

En effet, la Hyundai Palisade devrait recevoir une variante hybride propulsée par le même 2.5L que les modèles Genesis à venir, et il serait surprenant que la Kia Telluride apparentée n’offre pas la même technologie peu de temps après.

Parmi les autres modèles qui recevront bientôt le traitement hybride, citons le Kia Seltos et le Hyundai Staria, un monospace qui n’est pas vendu aux Etats-Unis et au Canada.

Source : The Korea Economic Daily