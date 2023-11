Genesis lance le Coupé GV80 2025 actualise la gamme

Le dévoilement du Genesis Coupé GV80 a eu lieu en marge du Salon de l’auto de Los Angeles 2023.

Le GV80 se dote d’une variante à toit élancé

Tous les GV80 sont dorénavant dotés d’un nouvel habitacle avec un écran de 27 pouces

Genesis met à jour le VUS GV80 pour 2025, et apporte la nouvelle variante du Coupé pour bonifier la gamme.

Le Genesis GV80 2025 en version VUS reçoit une nouvelle calandre et de nouveaux phares. Les phares aux lignes fines sont plus en accord avec le reste de la gamme Genesis, et ils utilisent la technologie Micro Lens Array. Ils fournissent suffisamment de lumière malgré la fine taille des phares.

Pour la nouvelle année-modèle, Genesis agrémente le modèle avec de nouvelles prises d’air plus grandes et intègre de fausses plaques de protection.

Cela dit, c’est le Coupé qui vole la vedette par sa beauté. Genesis a coupé l’arrière du GV80 pour créer un nouveau modèle très élégant. Sur le plan stylistique, il est assez près du concept de véhicule de course que Genesis a montré l’année dernière. Le Coupé a sa propre calandre, ses propres jantes de 22 pouces, et opte pour une finition qui met l’accent sur la sportivité plutôt que sur les airs tout-terrain du VUS.

Le tout nouvel habitacle est doté d’un écran OLED de 27 pouces qui regroupe le tableau de bord et les écrans d’infodivertissement. Il s’intègre parfaitement à la console centrale et aux commandes du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Le constructeur coréen de véhicules de luxe a ajouté un nouveau levier de vitesses en forme de cristal.

À l’intérieur du Coupé, Genesis a opté pour un volant à fond plat et des accents métalliques qui, une fois de plus, visent à donner une impression de sportivité. Le GV80 Coupé reçoit également des motifs et des coutures uniques pour les sièges et l’habitacle.

Le VUS GV80 2025 sera proposé avec un moteur turbo de 2,5 litres développant 300 chevaux et un V6 biturbo de 3,5 litres développant 375 chevaux. Le GV80 Coupé ne sera vendu qu’avec une version de ce V6 qui ajoute un surcompresseur électrique de 48V pour un total de 409 ch et 405 lb-pi de couple.

De plus amples détails, y compris le prix de du GV80 mis à jour, sont attendus au début de l’année prochaine.