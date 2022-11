Genesis G80 2022 : écolo ou pas?

La Genesis G80 2022 se détaille à partir de 66 500 $, frais de transport et de préparation inclus.

Performances relevées, conduite raffinée, habitacle somptueux.

Moteur de 3,5 litres énergivore sur papier, commandes du système multimédia peu ergonomiques, visibilité gênée par les piliers avant.

La Genesis G80 2022 n’a pas la tâche facile, elle qui doit concurrencer les berlines de luxe allemandes tout en aidant la marque coréenne à bâtir son image. Les ventes ne sont pas très élevées pour l’instant, surtout par rapport à celles de certaines rivales de marques bien établies, mais elles sont en hausse cette année.

Surtout, l’arrivée des utilitaires chez Genesis, après une gamme uniquement composée de berlines au cours de ses quatre premières années d’existence, a permis cette hausse de popularité. Qu’à cela ne tienne, les voitures représentent actuellement 26 % des ventes totales, et la G80 est un modèle signifiant, en plus qu’elle recevra une motorisation 100 % électrique pour le millésime 2023.

Toutefois, la Genesis G80 2022 avec ses moteurs à essence, elle-t-elle une voiture écolo ou non? Regardons ça de plus près.

D’abord, la berline est disponible en trois déclinaisons, soit 2,5 T Advanced AWD, 3.5T Sport AWD et 3.5T Sport Plus AWD. Vous l’aurez deviné, la version de base abrite un moteur de 2,5 litres, soit un quatre cylindres turbocompressé développant 300 chevaux et un couple de 311 livres-pied. Une boîte automatique à huit rapports achemine la puissance aux quatre roues.

Avec ce moteur, la Genesis G80 2022 affiche des cotes ville/route/mixte de 10,8 / 7,9 / 9,5 L/100 km, et l’essence super est requise. Elle consomme légèrement plus que la Audi A6, la BMW Série 5, la Jaguar XF et la Volvo S90 avec leurs moteurs turbo de 2,0 litres, mais ces derniers sont moins puissants. Les cotes de la Mercedes-Benz Classe E sont plus élevées.

La G80 est également disponible avec un V6 biturbo de 3,5 litres, produisant pas moins de 375 chevaux et un couple de 391 livres-pied, permettant des performances beaucoup plus relevées et enivrantes, mais aussi un raffinement légèrement supérieur à celui de la motorisation de base. Toutefois, ses cotes sont de 14,8 / 9,9 / 12,6 L/100 km, surpassant celles de toutes ses rivales. En fait, même la BMW M550i xDrive et son moteur V8 biturbo de 4,4 litres, produisant 523 chevaux, consomme moins que le V6 de la G80. Nous avons quand même observé une moyenne de 10,3 L/100 km au cours de notre essai, comme quoi les chiffres annoncés ne correspondent pas à la réalité.

Ce qui rend les moteurs des modèles concurrents plus efficaces, c’est l’adoption de l’hybridation légère, ce que Genesis tarde à proposer. Si elle ne passe pas directement aux motorisations 100 % électriques, ce qui pourrait bien être le cas. En passant, la G80 2023 à motorisation électrique affichera une puissance de 365 chevaux, un couple de 516 livres-pied, une batterie de 87,2 kWh et une autonomie estimée à 454 kilomètres sur une pleine charge.

La version Sport Plus essayée ne lésine pas sur les caractéristiques de performance. Outre sa puissance brute et son couple maximal disponible entre 1 300 et 4 500 tr/min, la voiture dispose d’un mode de conduite Sport+ et d’un système de départ-canon, aiguisant sa réactivité. Elle profite aussi d’une direction aux quatre roues, rendant la berline plus incisive en virage et lors des changements brusques de direction. Elle porte bien son nom, et pourtant, en conduite relaxe, le confort sur route est très appréciable. Les modes Sport et Sport+ raffermissent la suspension, la direction et ajustent le soutien latéral des sièges avant, nous préparant à la conduite sportive.

Bref, un bel équilibre entre performances et docilité. Le tout est accompagné d’une belle sonorité du moteur — même si elle est partiellement simulée, système que l’on peut désactiver si ça nous agace.

L’habitacle de la Genesis G80 2022 est somptueux, spacieux et bien insonorisé, bien que le passager central arrière doive composer avec moins de dégagement pour la tête et les pieds. Les portes à fermeture adoucie sont également une touche de luxe rare dans le segment des berlines intermédiaires. La qualité d’assemblage est sans reproche, le choix des matériaux est judicieux, l’apparence est chic, et la sensation des commandes est solide. Les sièges sport à l’avant sont un peu trop rembourrés, nous donnant l’impression d’être assis dessus au lieu d’être dedans, mais au moins, ils profitent de multiples réglages. L’ergonomie desdites commandes est somme toute bonne, sauf pour la molette multifonction du système multimédia.

Celle-ci est presque à plat sur la console centrale, et glissante aussi malgré sa texture bosselée. Elle est donc moins facile à utiliser qu’une molette à laquelle on peut agripper, comme celle de la boîte de vitesses, par exemple. De plus, ces deux commandes sont mal placées, alors que l’on préférerait avoir celle du système multimédia plus proche de notre main droite plutôt que l’inverse. Il est également trop facile de se tromper de molette et de tourner celle de la boîte de vitesses alors qu’on ne cherchait qu’à parcourir les menus à l’écran ou changer de chanson. La commande du volume est également trop petite et trop éloignée, même si on peut également utiliser celle montée au volant. Autrement, on aime le grand écran tactile et la disposition des menus.

Ce défaut ergonomique n’est pas le seul bémol dans l’habitacle, alors que les piliers avant sont larges, obstruant la visibilité, surtout dans les intersections achalandées où l’on doit surveiller la présence de piétons.

Se détaillant à partir de 66 500 $, frais de transport et de préparation inclus, la Genesis G80 2022 a l’audace de coûter presque aussi cher que les déclinaisons de base des A6, Série 5, Classe E et compagnie. On se retrouve toutefois avec une voiture bien équipée pour le prix, et ce tarif similaire à la concurrence démontre que la marque est confiante de son produit. La version 3.5T Sport coûte 73 500 $ alors que la 3.5T Sport Plus, celle essayée, se vend 80 000 $.

La G80 profite d’un design séduisant, d’une grande qualité de construction, d’une conduite à la fois raffinée et sportive ainsi que d’un niveau d’équipement complet. Il manque toujours l’aura d’un écusson de prestige, mais avec le temps, ça viendra. En revanche, à l’heure actuelle, cette berline intermédiaire n’est pas très écolo, mais elle est sur le point de le devenir, si l’on accepte de payer 105 000 $ pour s’en procurer une.