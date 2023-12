Genesis dévoile le restylage de la G80 en Corée

La nouvelle G80 reçoit un plus grand écran.

Les changements extérieurs sont très légers

Genesis vient de dévoiler une version rafraîchie de la berline G80. La grande voiture de luxe reçoit de petites modifications extérieures et un nouvel écran géant dans l’habitacle, ainsi que de nouvelles garnitures à l’intérieur. Les changements apportés à la Genesis G80 2025 ont été révélés pour le marché coréen, mais il faut s’attendre à ce qu’ils soient bientôt dévoilés ici.

La calandre est dotée d’une nouvelle structure en maille. Genesis a également mis à jour les phares avec la technologie Micro Lens Array qui produit plus de lumière avec une lampe plus petite. Les roues ont également été redessinées et, selon la société, elles sont censées ressembler à une hélice.

Un nouvel écran de 27 pouces combine l’affichage du tableau de bord et le système d’info divertissement en une seule unité pour une apparence plus élégante. Sous le grand écran, Genesis a remplacé les commandes de climatisation par un autre écran tactile. L’aspect est plus épuré, bien qu’il y ait encore des cadrans pour certaines opérations.

Le sélecteur de vitesse est également nouveau. Il est doté d’un design en cristal qui, selon le constructeur, « maximise » l’aspect luxueux d’une commande normalement ordinaire.

Autre nouveauté, le pack sport G80 avec une prise d’air élargie, un pare-chocs unique et un diffuseur arrière. Des garnitures foncées et un volant en forme de D complètent le look du Pack Sport.

Aucun changement n’a été annoncé en ce qui concerne le groupe motopropulseur. Les modèles 2.5T de 300 ch et 3.5T de 375 ch devraient donc être maintenus. Il en va de même pour la G80 EV électrifiée. Les nouvelles G80 seront commercialisées en tant que véhicules de l’année-modèle 2025, donc attendez-vous à voir les changements dans les salles d’exposition au début de l’année prochaine.