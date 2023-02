Genesis dévoile le prix de base du GV70 Électrifié… aux États-Unis

Le GV70 Électrifié débute à 65 850 $ (en dollars US).

Le multisegment électrique sera disponible sous peu.

Les tarifs canadiens ne sont pas encore connus pour l’instant.

Le constructeur de luxe coréen compte déjà deux véhicules purement électriques au sein de sa gamme, le multisegment GV60 et la berline G80 Électrifiée. Mais, l’offensive électrique ne s’arrête pas là alors les stratèges de la division travaillent actuellement sur l’arrivée prochaine du GV70 Électrifié.

D’ailleurs, l’aile américaine a révélé quelques détails intéressants à propos du futur multisegment électrique qui, rappelons-le, est également disponible avec deux autres motorisations essence, un 4-cylindres turbo et un V6 biturbo.

Le GV70 Électrifié devient du même coup le premier véhicule de la marque à être assemblé à l’extérieur de la Corée du Sud. Le VUS compact sera en effet assemblé à l’usine du groupe Hyundai à Montgomery, en Alabama. À l’instar de la berline G80 Électrifiée, le GV70 Électrifié conserve la plateforme des versions thermiques. L’architecture E-GMP (pour Electric Global Modular Platform) ne fait donc pas partie de cette formule. En revanche, il faut mentionner que même si le nouveau modèle électrique n’utilise pas la plateforme « électrique », il repose tout de même sur une base qui a déjà fait ses preuves en matière de rigidité et d’agrément de conduite.

« Le GV70 Électrifié représente deux étapes importantes alors que nous poursuivons notre voyage vers l’électrification complète d’ici 2030 », a déclaré Claudia Marquez, directrice de l’exploitation de Genesis Motor North America. « Nous sommes heureux non seulement de développer notre portefeuille de produits électriques, mais aussi d’assembler des produits Genesis ici même en Amérique pour la toute première fois. »

L’aile américaine du constructeur a aussi dévoilé le prix d’entrée de son nouveau VUS électrique, le GV70 Électrifié Advanced AWD 2023 qui commande un prix de 65 850 $ (en dollars US). Sa position dans l’échiquier de la gamme au sud de notre frontière ne veut pas dire qu’il est dépourvu d’équipement. Le constructeur a donc décidé d’inclure toutes les aides à la conduite et les systèmes de sécurité disponibles, tandis que l’écran d’information de 12,3 pouces derrière le volant et le système de navigation sont également livrés d’office.

La livrée Prestige AWD 2023, quant à elle, coûte 72 650 $ (toujours en dollars US) et ajoute une sellerie en cuir Nappa, une planche de bord recouverte de similicuir, un pavillon de toit en suède microfibre, un affichage tête haute, un groupe d’instruments en trois dimensions, une chaîne audio haut de gamme, un contrôle actif du bruit – route, des sièges de 2e rangée chauffants (et un volant chauffant) et des rideaux de portières arrière pour les siestes de la marmaille.

L’ajout d’un troisième VÉ n’a rien d’étonnant, puisque Genesis s’est engagé à ce que tous les nouveaux modèles lancés soient entièrement électriques à partir de 2025, et que toute sa gamme de véhicules soit électrique d’ici 2030. La carboneutralité serait quant à elle atteinte dès 2035.

Le VUS de taille compacte sera disponible sous peu, les consommateurs américains qui sont invités à contacter leur concessionnaire le plus proche pour obtenir plus d’information à propos du GV70 Électrifié. De ce côté-ci de la frontière, le GV70 Électrifié sera également lancé très bientôt. Pour l’instant, aucune autre information à propos du véhicule en sol canadien. Nous mettrons à jour cet article lorsque Genesis Canada aura du nouveau dans ce dossier.