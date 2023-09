Genesis dévoile le GV80 Coupé et le GV80 relooké

Grand écran pour grand SUV de luxe

Genesis lance son premier SUV coupé

Le modèle est équipé d’un écran de 27 pouces et d’un superchargeur électrique

Genesis vient de repenser son GV80 et a introduit la première version coupé du plus grand VUS de son alignement. Le modèle mis à jour bénéficie de plus de puissance ainsi que d’une technologie incluant un écran de tableau de bord de 27 pouces.

Le coupé Genesis GV80 a été révélé en Corée, présentant une version nettement plus élégante du grand VUS. La tendance du design VUS coupé est très populaire actuellement, de nombreux acheteurs de luxe étant prêts à sacrifier un peu d’espace de chargement pour un design bien plus attrayant. Le coupé n’est pas doté de la barre lumineuse LED sur toute la largeur à l’arrière que nous avons vue sur le concept, mais il arbore des éléments tels qu’un aileron « bec de canard » stylé et des rétroviseurs différents de ceux du VUS classique.

Genesis a également présenté un relooking pour le GV80 standard. Il bénéficie de nouvelles prises d’air sur le pare-chocs qui ressemblent davantage à l’avant du GV70 et d’une nouvelle version des lampes à deux lignes de Genesis. Le coupé présente quelques petites modifications par rapport au VUS, suffisamment pour distinguer les deux modèles.

Le point fort de l’intérieur est un nouvel écran large de 27 pouces. L’affichage OLED rectangulaire comprend le groupe d’instrumentation et le système d’infodivertissement. Les commandes de climatisation se situent en dessous de l’écran principal sur un écran séparé qui combine le tactile et des molettes physiques. Dans l’ensemble, Genesis n’a pas apporté de grands changements de design en dehors du nouvel écran, mais les modèles GV80 bénéficient d’un volant au style beaucoup plus conventionnel à la place du large ovale de la voiture actuelle.

Genesis indique avoir amélioré les matériaux intérieurs, ajoutant plus de cuir, d’aluminium et de vrai bois. La base de recharge sans fil est mieux placée et les porte-gobelets sont plus grands.

Un engin turbocompressé à quatre cylindres de 2,5L produisant 304 chevaux et un V6 biturbo de 3,5L de 380 chevaux sont disponibles. Le GV80 offre un troisième choix, une version de ce 3,5 qui utilise un superchargeur électrique de 48V pour réduire le délais du turbo et lui fournir 415 chevaux. Le coupé proposera également un mode de conduite Sports+ et un système d’échappement au design sonore actif qui, selon Genesis, « peut reproduire le son d’un coupé sport à grande cylindrée ».

Genesis a également retouché ses fonctions d’aide à la conduite. Les modifications comprennent des caméras améliorées et des fonctionnalités d’enregistrement, ainsi que des mises à jour du suivi de voie, de l’évitement de collision, de l’assistance à la conduite sur autoroute et d’autres fonctions.

Les modèles feront leur première apparition publique au début du mois prochain au Genesis Suji et au Festival International du Film de Busan. Ils devraient être mis en vente ici l’année prochaine.