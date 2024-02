Genesis dévoile le GV70 Snow

Les chances de voir un GV70 aussi robuste sont nulles.

Il est intéressant de voir que Genesis s’intéresse à ce créneau en revanche.

Depuis son entrée dans le segment des utilitaires compacts de luxe, le Genesis GV70 ne cesse de faire parler de lui pour les bonnes raisons. À prime abord, le design du véhicule y est pour quelque chose, mais l’engouement du public face à ce format très prisé va plus loin, notamment grâce à la qualité initiale du produit, mais aussi par le choix, le GV70 qui est livrable en trois versions, dont une électrique.

Le constructeur coréen n’a toutefois pas d’alternative pour les amateurs de plein air et d’aventure loin du bitume. Bon, ça n’empêche certainement pas un VUS comme le GV70 de pouvoir rouler sur des chemins de gravier, mais pour les parcours plus accidentés, c’est plus difficile.

Voilà où le concept GV70 Snow peut s’immiscer pour déjouer les pronostics. Conçu et développé par l’aile européenne du constructeur, le Genesis GV70 Snow semble mieux outillé pour résister à la prochaine tempête de neige. L’histoire ne dit pas si le véhicule peut se débrouiller dans des conditions extrêmes comme celles qui affectent les résidents des Maritimes depuis quelques jours.

Le concept a été imaginé à des fins promotionnelles à l’occasion de l’événement White Turf à St Moritz en Suisse, Genesis qui s’est associé à la maison allemande Delta 4×4, reconnue pour son expertise dans le domaine de la conduite hors route, pour accoucher de cette version plus musclée du GV70.

« Chez Genesis, notre philosophie est de faire en sorte que nos clients se sentent comme des invités d’honneur dans notre maison – une approche de l’hospitalité que nous appelons « son-nim ». Nous sommes ravis de pouvoir offrir l’hospitalité Genesis en conjonction avec des expériences passionnantes telles que les courses de chevaux et le dévoilement du GV70 Snow lors d’un événement aussi prestigieux que le White Turf ici à Saint-Moritz », a déclaré Graeme Russell, directeur de la marque.

On remarque que le GV70 Snow se distingue par la présence de ces antibrouillards Baja Design aux DEL, secondés par ces deux barres par-dessus le pare-brise. À ce sujet, le toit est équipé de ce support qui s’accompagne même d’une paire de skis de marque Anayon faits sur mesure. Sur les flancs, les jantes spéciales sont enveloppées par des pneus tout terrain BFGoodrich K02 d’un diamètre de 18 pouces. Et comme ces nouvelles semelles sont plus larges, les arches de roues ont été élargies pour l’occasion.

Les chances de voir une variante plus robuste du GV70 sont nulles, mais il est intéressant de voir que les stratèges de la marque cherchent toujours à explorer de nouvelles idées. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un GV70 est modifié pour ce genre d’utilisation.