General Motors retarde la production de camionnettes électriques d’Orion Assembly à 2025

General Motors reporte la production de camionnettes électriques à l’usine Orion Assembly de Détroit à fin 2025 pour s’aligner sur le marché et l’ingénierie.

Environ 1 000 employés de l’usine d’Orion ont la possibilité d’être transférés dans d’autres usines GM situées dans le Michigan, y compris l’usine zéro.

GM élimine progressivement les modèles Bolt actuels et laisse entrevoir la renaissance de la Bolt avec la nouvelle technologie de batterie Ultium, avec plus de détails à venir.

Dans le cadre d’un pivot stratégique annoncé par General Motors et rapporté par Automotive News, le constructeur automobile a révélé son intention de retarder le lancement de la production de camionnettes électriques dans son usine d’assemblage d’Orion, à Détroit, jusqu’à la fin de l’année 2025. Cette décision vise à aligner les capacités de production de l’entreprise sur la demande du marché pour les véhicules électriques (EV) et les investissements nécessaires. General Motors a notamment précisé que ce report n’était pas lié à la grève en cours de l’UAW (United Auto Workers).

En outre, l’entreprise a identifié des améliorations techniques qui augmenteront la rentabilité de ses prochains modèles Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV. Cette évolution suggère que General Motors utilise le temps supplémentaire pour affiner ses offres de véhicules électriques, en les alignant plus étroitement sur les attentes des consommateurs et les tendances du marché.

En ce qui concerne la main-d’œuvre, environ 1 000 employés en poste à Orion Assembly se voient offrir la possibilité d’être transférés dans d’autres usines d’assemblage de General Motors dans le Michigan. Factory Zero, une autre usine basée à Détroit, est déjà opérationnelle et se concentre sur l’assemblage du Silverado EV et du GMC Hummer EV. Cette usine devrait ajouter une deuxième équipe en 2024, ce qui coïncidera avec l’introduction de la Sierra EV.

L’usine d’assemblage d’Orion devrait faire l’objet d’un processus de réoutillage complet adapté à la production de camions électriques, ce qui pourrait entraîner une période d’inactivité de près de deux ans. Parallèlement à ces changements, GM prévoit d’abandonner progressivement ses modèles actuels Bolt EV et Bolt EUV. Plus tôt cet été, la PDG Mary Barra a laissé entendre que la Bolt pourrait être relancée en utilisant la technologie de batterie Ultium, propriété de l’entreprise, bien que l’étendue des plans ne soit pas encore connue.