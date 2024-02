General Motors au Salon international de l’auto de 2024

L’édition 2024 du Salon international de l’auto du Canada marque un retour à la normale pré-covidique, ou presque. General Motors a profité de l’occasion pour présenter une vaste gamme de véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac, des VUS aux voitures de haute performance, sans oublier les VE.

Cette année, le plancher du salon regorge de véhicules électriques, dont le Cadillac LYRIQ, l’un des neuf véhicules électriques présentés par Chevrolet, GMC et Cadillac au Salon de l’auto.

Une expérience de première main avec le SUV HUMMER EV de GMC

Pour la première fois, les visiteurs auront l’occasion unique de monter à bord du VUS GMC HUMMER EV. Ce mastodonte électrique sera non seulement exposé, mais les visiteurs pourront également faire un tour sur la piste d’essai intérieure des véhicules électriques, en compagnie du Cadillac Lyriq, afin de découvrir ses capacités. Le VUS GMC HUMMER EV Omega Édition sera également présenté pour la première fois au Canada.

GMC et 25 ans de Denali

Denali est un nom synonyme de luxe et de raffinement au sein de la gamme GMC, et ce depuis 25 ans maintenant. Ces modèles haut de gamme se distinguent par leurs caractéristiques de pointe, leur technologie avancée et leurs éléments de design sophistiqués, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le niveau de finition Denali est disponible sur l’ensemble de la gamme GMC, qui comprend des VUS comme le Yukon Denali, des camions comme le Sierra Denali et d’autres modèles de la gamme. Ces véhicules sont équipés d’intérieurs exclusifs dotés de matériaux de haute qualité, de technologies de sécurité et de connectivité avancées, et d’éléments de style distinctifs qui les distinguent de leurs homologues. Les améliorations extérieures comprennent généralement des calandres uniques, des accents chromés et des jantes plus grandes et plus élégantes, contribuant à une présence plus imposante et plus haut de gamme sur la route.

La collection croissante de modèles hautement désirables de Cadillac

Cadillac est une marque qui ne cesse d’impressionner avec de nombreux nouveaux modèles couvrant une grande variété d’intérêts. Alors que le LYRIQ fera des tours de piste sur le circuit d’essai des véhicules électriques, sur le salon, il sera présenté aux côtés de la Cadillac ESCALADE IQ entièrement électrique et de la Cadillac CT5-V Blackwing 2025 dévoilée dans le monde entier.

La CT5-V Blackwing est sans doute la Cadillac ultraperformante la plus importante de tous les temps, non seulement en raison de ses chiffres de puissance, mais aussi parce qu’elle s’adresse aux vrais passionnés de conduite grâce à sa transmission manuelle à 6 vitesses, rare et disponible. La série V de Cadillac célèbre également son 20e anniversaire cette année et, de l’avis général, il y aura encore beaucoup d’autres fêtes d’anniversaire.

Les offres diversifiées, électrifiées et robustes de Chevrolet

Chevrolet a également été très actif au cours de l’année écoulée avec les lancements du tout nouvel Equinox 2025 et du Traverse RS 2024. La gamme de véhicules électriques de la marque, qui comprend l’Equinox EV, le Blazer EV, le Silverado EV et la Corvette E-Ray, illustre l’approche avant-gardiste et diversifiée de Chevrolet en matière d’électrification.

Les amateurs d’essence, de type camion, seront ravis par la ZR2 Overlanding Zone. Elle présentera des modèles robustes équipés d’accessoires d’overlanding, en partenariat avec OverlandNTH. Les Silverado 1500 ZR2 Bison, Colorado ZR2 et Silverado 2500 ZR2 Bison seront présents.

En outre, la légende du Toronto FC, Dwayne De Rosario, sera présente pour célébrer le nouveau partenariat de Chevrolet avec la Major League Soccer et le Toronto FC, offrant aux admirateurs une chance de rencontrer l’un des grands noms du football.

Les derniers VUS haut de gamme de Buick et leurs technologies intérieures

Buick présentera le Encore GX et le tout nouvel Envista, tous deux dotés du nouveau langage stylistique de la marque et inspiré par l’étonnant concept Wildcat EV. La marque de luxe donnera également un aperçu de son avenir avec ses écrans d’infodivertissement ultra-larges, qui établissent une nouvelle norme en matière de technologie et de connectivité embarquées.

GM Canada étant en tête des ventes et des parts de marché, le géant de l’automobile profitera pleinement du Salon international de l’auto 2024 de cette année pour présenter sa collection de véhicules de plus en plus actualisée.