Foxconn et Nvidia s’associent pour promouvoir l’avenir des véhicules électriques intelligents 

Foxconn et Nvidia annoncent un partenariat au Hon Hai Tech Day, axé sur l’intégration des solutions avancées DRIVE de Nvidia dans les véhicules électriques.

La collaboration portera sur DRIVE Orin et le prochain DRIVE Thor de Nvidia, qui offrent une puissance de calcul de 2 000 téraflops pour une conduite plus sûre et plus intelligente.

La plateforme DRIVE Hyperion 9 vise à accélérer le développement et à réduire les coûts, en s’alignant sur l’évolution de l’industrie vers l’efficacité énergétique et le calcul à haute performance dans les véhicules.

Foxconn et Nvidia ont uni leurs forces pour révolutionner le paysage des véhicules électriques intelligents. Dévoilée lors de la quatrième journée annuelle Hon Hai Tech Day à Taïwan, cette collaboration vise à déployer les solutions de pointe DRIVE de Nvidia dans l’expertise de fabrication de Foxconn. Ce partenariat devrait non seulement faire progresser les technologies d’intelligence artificielle dans l’automobile, mais aussi offrir des avancées générationnelles en matière d’efficacité et de sécurité.

Les technologies de base : DRIVE Orin et DRIVE Thor

La pile technologique du partenariat s’appuie fortement sur les solutions DRIVE de Nvidia. La plateforme DRIVE Orin, largement utilisée et déjà intégrée par plus de 25 constructeurs automobiles mondiaux, sera bientôt rejointe par son successeur, DRIVE Thor. Foxconn, l’un des principaux fabricants d’unités de contrôle électronique (ECU) alimentées par DRIVE Orin, intégrera également DRIVE Thor dès qu’il sera disponible. DRIVE Thor devrait offrir une puissance de calcul stupéfiante de 2 000 téraflops, dans le but de permettre une conduite intelligente fonctionnellement sûre et sécurisée.

L’autre acteur clé de cette alliance est DRIVE Hyperion 9, une plateforme à venir qui comprendra le DRIVE Thor susmentionné ainsi qu’une architecture de capteurs de pointe. Conçue pour des scénarios de conduite urbaine de niveau 3 et autoroutière de niveau 4, Hyperion 9 intégrera un ensemble de capteurs diversifiés et redondants capables de traiter une quantité importante de données critiques pour la sécurité. Cette architecture de capteurs peut potentiellement révolutionner l’approche de l’industrie en matière de navigation et de sécurité des véhicules.

Avantages et perspectives

Cette collaboration présente des avantages immédiats et à long terme. Pour Foxconn, DRIVE Hyperion accélérera les temps de développement et réduira les coûts de fabrication. À plus grande échelle, le partenariat permet de répondre à la demande croissante de solutions informatiques à haute performance et à faible consommation d’énergie dans les véhicules définis par logiciel. Avec une architecture électronique centralisée, les véhicules du futur peuvent bénéficier de solutions informatiques à haut rendement énergétique telles que DRIVE Thor.

Ce projet commun a été l’un des temps forts du Hon Hai Tech Day, un événement qui sert traditionnellement de tremplin à Foxconn pour présenter ses dernières avancées en matière de conception de contrats, de fabrication et de technologies innovantes. Le rapprochement entre Foxconn et Nvidia promet de propulser le monde de l’automobile dans une nouvelle ère de véhicules électriques intelligents, sûrs et efficaces.