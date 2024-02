Ford travaille déjà sur une plateforme électrique abordable

Cette plateforme abordable servira de base pour plusieurs futurs modèles.

Jim Farley croit que la concurrence vient surtout de Tesla et des constructeurs chinois.

L’automobile électrique gagne du terrain auprès du public en général, mais pour plusieurs, l’alternative à la voiture thermique demeure trop dispendieuse. Le prochain coup d’éclat pour la voiture électrique pourrait donc se trouver du côté des véhicules abordables. D’ailleurs, le constructeur Tesla a déjà indiqué qu’il planchait sur un véhicule qui oscillerait aux alentours des 25 000 $ américains. Déjà, quelques autres marques européennes et chinoises commercialisent des modèles grand public et il semble que le prochain à s’investir dans ce créneau spécifique est Ford.

En effet, c’est ce que le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que le constructeur de Dearborn travaillait déjà sur un véhicule électrique plus petit et plus accessible. En fait, selon le principal intéressé, cela fait déjà deux ans que Ford s’affaire sur ce projet de développement de plateforme électrique à bas prix.

Ironiquement, c’est un ancien de Tesla qui est à la tête de cette équipe chargée d’amener un Ford électrique abordable. Alan Clarke, directeur du développement avancé des véhicules électriques chez Ford, a passé douze ans chez Tesla avant de changer d’employeur.

Comme c’est déjà le cas pour plusieurs véhicules de nos jours, cette plateforme moins onéreuse servira de squelette pour plusieurs futurs modèles, ne serait-ce que pour rentabiliser le développement de celle-ci. Selon M. Farley, la concurrence viendra principalement de Tesla et des constructeurs chinois.

Cette course à la plateforme électrique moins coûteuse devient primordiale pour le constructeur américain qui a dû réduire sa production de véhicules électriques plus tôt cette année, en raison d’une baisse de la demande de la part du public. Les trois modèles nord-américains (Ford Mustang Mach-E, Ford F-150 Lightning et Ford E-Transit) ne sont pas exactement des véhicules abordables.

Mais, ce ralentissement de l’engouement a une incidence directe sur la popularité grandissante des véhicules hybrides de la marque. Le constructeur s’attend en effet à une augmentation des ventes en 2024 de l’ordre de 40 %. En 2023, Ford a vu ses ventes de véhicules hybrides croître de 25 %.

Pour augmenter ses parts de marché dans le secteur électrique, Ford se doit absolument de trouver une manière d’amener un VÉ abordable sur le continent nord-américain.