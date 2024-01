Ford Ranger 2024: les prix sont annoncés

En mai 2023, Ford a dévoilé la version nord-américaine du Ranger 2024. On connaît maintenant le prix de chacune des versions proposées.

Le Ford Ranger 2024 est offert à partir de 43 450.

Avec un prix de 80 000 $, la nouvelle déclinaison Raptor est la plus coûteuse de la gamme.

De série, le Ranger 2024 est livré avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres.

Alors que tous croyaient à la retraite définitive du Ford Ranger en 2011, le constructeur américain l’a fait renaître en 2019. Le segment a sérieusement évolué depuis et Ford débarque pour 2024 avec une nouvelle génération du Ranger. Celle-ci continue de se positionner entre le Maverick et le populaire F-150.

Ford Ranger XL 2024: à partir de 43 450 $

Identifiée comme la version d’entrée de gamme, la déclinaison XL du Ranger 2024 est animée par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,3 L. Cette mécanique déploie une puissance de 270 chevaux et un couple de 310 lb-pi. Parmi les équipements offerts de série, mentionnons le système Sync 4A avec l’écran tactile de 10 pouces, le verrouillage et déverrouillage du hayon à distance et la caméra de recul.

Ford Ranger XLT 2024: à partir de 47 700 $

De base, le Ford Ranger XLT 2024 est lui aussi livré avec le moteur à quatre cylindres. En revanche, l’option du moteur V6 EcoBoost devrait éventuellement s’ajouter au catalogue. Cette mécanique produit une puissance de 315 chevaux et un couple de 400 lb-pi. Parmi les caractéristiques dont cette version est dotée, notons la technologie Co-Pilot 360, le chargeur sans-fil pour téléphone intelligent ainsi que les phares et feux à DEL.

Ford Ranger Lariat 2024: à partir de 55 900 $

Offerte à partir de 55 900 $, la version Lariat est la version la plus luxueuse et la mieux équipée du Ford Ranger 2024. Elle se distingue par son système d’infodivertissement Sync 4A jumelé à un écran tactile de 12 pouces, son système audio Bang & Olufsen et son contrôle électronique de la température à deux zones.

Ford Ranger Raptor 2024: à partir de 80 000 $

Avec la précédente génération du Ford Ranger, une version Raptor existait. Or, celle-ci n’était pas commercialisée en Amérique du Nord. Pour 2024, la situation changera. Cette version robuste et conçue pour la conduite hors route reçoit un moteur V6 EcoBoost de 3,0 L qui développe une puissance de 405 chevaux et un couple de 430 lb-pi. Elle se distingue par ses jantes de 17 pouces qui lui sont spécifiques, des pneus tout-terrain BFGoodrich KO3 de 33 pouces, une série de plaque de protection ainsi que des amortisseurs Fox Live Valve de 2,5 pouces.

Les prix mentionnés ci-haut incluent les frais de transport et de préparation ainsi que la taxe sur la climatisation. Le Ford Ranger est offert de série avec le rouage 4X4. Peu importe la version choisie, on a droit à la cabine SuperCrew et la caisse de cinq pieds.

En bref, Ford débarque avec une nouvelle génération du Ranger qui tombe à point étant donné que le segment des camionnettes est en pleine effervescence. En effet, en 2023, Chevrolet et GMC ont renouvelé les Colorado et Canyon. Pour 2024, Toyota débutera la commercialisation de la nouvelle itération du Tacoma.