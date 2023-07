Ford Ranger 2023 : écolo ou pas?

Le Ford Ranger 2023 se détaille à partir de 40 575 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Bonne capacité de remorquage, charge utile élevée, parmi les moins énergivores du segment.

Suspension sautillante, pas de volant chauffant, boîte automatique parfois hésitante.

Le Ford Ranger 2023 est la dernière année-modèle de la génération actuelle de la camionnette, alors qu’un tout nouveau Ranger 2024 a récemment été dévoilé, et fera son chemin chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année.

Entre-temps, le Ford Ranger actuel demeure un véhicule concurrentiel, même si les rivaux tels que les Chevrolet Colorado, GMC Canyon et Nissan Frontier ont tous été redessinés dernièrement. Le tout nouveau Toyota Tacoma 2024 vient d’être présenté également. Enfin, le Honda Ridgeline a reçu quelques retouches pour le millésime 2021, et le Jeep Gladiator introduit pour 2020 n’a pas subi de grands changements depuis. Parmi ce groupe de camionnettes intermédiaires, le Ranger est-il un choix écolo?

D’abord, seul un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres est offert dans le Ford Ranger 2023, assorti d’une boîte automatique à 10 rapports et, de série au Canada, d’un rouage à quatre roues motrices. Les cotes ville/route/mixte s’élèvent à 11,8 / 9,6 / 10,8 L/100 km, l’essence régulière est acceptable, et lors de notre essai à la fin de l’hiver, nous avons obtenu une moyenne peu reluisante de 12,7 L/100 km. Il faut dire que notre véhicule à l’essai était chaussé de pneus d’hiver.

En comparaison, le Colorado affiche une cote mixte aussi basse que 11,3 L/100 km, alors que la moyenne la plus basse du Canyon est de 12,4 L/100 km. On note une moyenne de 11,6 L/100 pour le Frontier à 4RM et son V6 atmosphérique de 3,8 litres avec 310 chevaux, alors que le Ridgeline et son V6 de 3,5 litres avec 280 chevaux consomme 11,5 L/100 en conduite mixte ville/route. Le Gladiator affiche une cote mixte de 12,3 L/100 km avec son V6 de 3,6 litres développant 285 chevaux, alors que son bloc EcoDiesel de 3,0 litres est le moins énergivore du segment avec une cote mixte de 9,8 L/100 km. Enfin, le Tacoma actuel muni du quatre cylindres de 2,7 litres affiche une cote de 12,6 L/100 km, alors que son moteur V6 de 3,5 litres permet une consommation mixte de 12,7 L/100 km. Voilà qui fait le tour, et l’on peut constater que sur papier, le Ranger se classe au-dessus de la moyenne en matière de consommation.

Le Ford Ranger 2023 propose aussi de belles capacités, dont un remorquage maximal de 7 500 livres ou 3 401 kilogrammes. Les Colorado, Canyon et Gladiator mènent la catégorie avec une capacité de 7 700 lb ou 3 493 kg. L’écart entre les quatre est donc marginal. Le Ranger surclasse toutefois ses rivaux avec une charge utile maximale variant de 670 à 769 kilogrammes.

Disponible en configurations à cabine allongée et à cabine double, cette dernière est évidemment le meilleur choix pour la famille, ou si l’on transporte régulièrement des passagers à l’arrière. L’espace est convenable à l’avant et supérieur à la moyenne à l’arrière, bien qu’il ne puisse battre le Ridgeline en matière d’habitabilité.

Quant à la finition de l’habitacle, on propose une rigueur d’assemblage dans le ton pour ce type de véhicule, avec des surfaces d’apparence robuste se mariant bien à la vocation du Ranger. Les sièges chauffants à l’avant sont livrables, mais le volant chauffant n’est pas offert du tout, même en option. Une caractéristique que l’on aurait bien aimé avoir pendant notre essai hivernal. L’ergonomie est assurée par des boutons physiques sur la planche centrale pour régler la chaîne audio et la climatisation, mais pour choisir quelles bouches d’aération l’on veut utiliser, il faut passer par l’écran tactile. N’y avait-il pas de place pour un bouton de plus sur la planche de bord?

Quant au système multimédia, on a droit à la vieillissante interface SYNC 3, qui cédera sa place à SYNC 4 pour le millésime 2024. En revanche, le système actuel demeure facile à utiliser avec de grosses zones de boutons à l’écran, et les toutes les fonctionnalités essentielles y sont. Y compris l’intégration Apple CarPlay et Android Auto pour ceux préférant le système d’exploitation de leur téléphone.

Malgré toutes ses qualités, le Ford Ranger 2023 n’est pas tombé de la dernière pluie, alors que sa conception remonte à près d’une décennie. N’oublions pas que la génération actuelle a été introduite dans d’autres marchés en tant que modèle 2011, bien avant que Ford décide à l’adapter au marché nord-américain. Sa conduite est raffinée, mais sa suspension est sautillante en circulation urbaine. Sur l’autoroute, c’est moins pire. De plus, la boîte automatique effectue occasionnellement des changements de rapports saccadés, mais rien pour déconseiller l’achat de ce modèle.

Le Ranger 2023 se détaille à partir de 40 575 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que la configuration XLT à cabine double avec l’ensemble FX4, celle essayée, fait sonner la caisse à 52 865 $. Un Ranger Lariat tout équipé avec l’ensemble Tremor dépasse le cap des 60 000 $.

En somme, le Ranger est un choix écolo dans la mesure où seul le Gladiator diesel consomme moins, mais ce moteur risque de disparaître bientôt. En revanche, Ford propose une mécanique hybride dans le F-150, une technologie à laquelle le nouveau Ford Ranger 2024 n’aura toujours pas droit. En fait, on a plutôt ajouté des moteurs de plus forte cylindrée, certes plus puissants, mais moins écoénergétiques. Enfin, le nouveau Tacoma 2024 offrira un moteur hybride puissant et riche en couple, mais dont on ne connaît pas encore la moyenne de consommation. Outre l’aspect écologique, le Ranger marque de gros points pour ses capacités, son habitacle accueillant et, dans le cas de la version Tremor, des aptitudes pour la conduite hors route également.