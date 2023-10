Ford Mustang Mach-E Rally 2024: 5 questions et réponses

Ford ajoute une déclinaison Rally à la gamme du Mustang Mach-E pour 2024.

Rehaussée, cette version du Mach-E a droit notamment à des jantes blanches spécifiques et à un aileron proéminent.

Le constructeur estime l’autonomie à 402 kilomètres.

Le Ford Mustang Mach-E Rally sera mis à l’épreuve dans le cadre de la course Rebelle Rally en octobre prochain.

Ford peut compter sur une longue histoire dans l’univers du rallye avec pas moins de trois championnats du constructeur en WRC en 1979, 2006 et 2007. Avec le dévoilement du Ford Mustang Mach-E Rally 2024, l’aventure prend une toute nouvelle direction. En effet, cet ajout à la gamme déjà bien étoffée du Mustang Mach-E participera à la course Rebelle Rally en octobre prochain.

Quelles sont les nouveautés du Ford Mustang Mach-E Rally 2024?

Comparativement au Ford Mustang Mach-E GT, la nouvelle version Rally se distingue notamment par ses suspensions rehaussées de de 22 millimètres.

À l’avant, le Mach-E Rally 2024 a droit à des freins Brembo de 385 millimètres peints en rouge. Ils sont cachés derrière des jantes de 19 pouces peintes en blanc lustré. Leur style rappelle celui des précédents véhicules Ford qui ont compétitionné en rallye. Les jantes sont chaussées de pneus Michelin CrossClimate2 de dimension 235/55R19 afin de pouvoir composer adéquatement avec les irrégularités de la route pavée ou non.

Le Mach-E Rally 2024 se démarque également par ses bandes décoratives. Comme on peut le voir sur les photos, elle a aussi droit à un museau distinctif dans lequel ont été intégrés des phares antibrouillard. On remarque que le toit est peint en noir. Un point d’ancrage a été prévu dans le pare-chocs avant afin de tirer le véhicule si celui-ci se trouve dans une fâcheuse position.

À l’arrière, on retrouve un imposant aileron qui rappelle, en quelque sorte, celui de la légendaire Ford Focus RS.

À bord, mentionnons que les accents blanc lustré sur le volant et la planche de bord. Sur les sièges, on lit l’inscription “Mach-E Rally”.

Quels sont les moteurs offerts avec le Ford Mustang Mach-E Rally 2024?

Pour cette nouvelle édition du multisegment électrique, les ingénieurs ont emprunté le groupe motopropulseur de la version GT du modèle. La puissance demeure la même, soit 480 chevaux. Quant au couple, il est majoré à 650 livres-pied.Des plaques de protection ont été placées sous le véhicule afin de protéger les deux moteurs qui sont respectivement placés sur l’essieu avant et arrière.

Au cours de la présentation du modèle, le constructeur a annoncé une autonomie estimée à 250 milles, ce qui représente l’équivalent de 402 kilomètres.

Notons l’ajout d’un mode de conduite Rally. Celui-ci permet de meilleurs dérapages, offre une puissance linéaire et il raffermit les suspensions.

Grâce à un chargeur rapide, le Ford Mustang Mach-E Rally 2024 pourrait passer d’une charge de 10 à 80 % de sa batterie en 36 minutes et 30 secondes.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Il est prévu que le Ford Mustang Mach-E Rally 2024 débarque sur le marché en début d’année prochaine.

Combien coûtera-t-il?

Le Ford Mustang Mach-E Rally sera offert aux États-Unis à partir de 65 000 $ US. Il s’agit d’une hausse d’environ par rapport à une version GT. Ainsi, nous estimons que le Ford Mustang Mach-E Rally sera offert à partir d’environ 90 000 $. Rappelons que le Ford Mustang Mach-E GT édition Performance est proposé sur notre marché pour la somme de 85 190 $.

Il ne serait éligible à aucun crédit provincial pour l’achat d’un véhicule électrique.

Que pensons-nous du Ford Mustang Mach-E Rallye 2024?

Introduit sur le marché canadien en 2021, le Ford Mustang Mach-E a vite connu beaucoup de succès. En revanche, l’engouement s’est estompé lorsque les vices de conception ont été révélés. Le constructeur a également eu du mal à soutenir le service après-vente chez les concessionnaires. Si Ford avait connu le succès espéré et que la technologie développée avait été plus prometteuse, on aurait été en droit de s’attendre à ce que le Mustang Mach-E donne naissance à une multitude de véhicules électriques. Force est de constater que ça ne s’est pas produit.

Cela étant dit, le Mustang Mach-E est certainement plus amusant à conduire que les autres multisegments actuellement offerts. À ce chapitre, le constructeur américain marque définitivement des points avec l’ajout de l’édition Rallye pour l’année-modèle 2024.