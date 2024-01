Ford, GM et Stellantis n’auront pas de pubs pour le Super Bowl cette année

GM et Stellantis se joignent à Ford pour ne pas participer au Bowl.

Ces deux entreprises avaient beaucoup dépensé pour les publicités du match ces dernières années.

Le grand match sera un peu différent cette année. Ce n’est pas l’action sur le terrain, mais ce qui ne se passera pas entre les matchs, car deux des plus gros annonceurs se retirent, laissant les trois grands constructeurs automobiles américains sans pubs.

General Motors et Stellantis ont tous deux déclaré qu’ils ne feraient pas de publicité lors du Super Bowl LVIII, indique The Detroit News, qui rapporte que Ford continuera à ne pas participer au match. Il s’agit d’un changement radical pour les constructeurs automobiles, qui ont l’habitude de dépenser beaucoup d’argent et de trouver des célébrités encore plus importantes pour les aider à vendre leurs produits pendant le match.

« En nous concentrant sur la préservation des fondamentaux de l’entreprise afin d’atténuer l’impact d’un marché automobile américain difficile, nous évaluons nos besoins commerciaux et prendrons les décisions appropriées pour protéger nos activités en Amérique du Nord et la société », a déclaré Stellantis à TDN dans un communiqué. « À la lumière de cette évaluation, nous ne participerons pas au Big Game cette année.»

Ce constructeur automobile a déjà eu des publicités à succès par le passé, notamment avec Eminem dans une Chrysler 200 en 2011 et Bill Murray dans une Jeep en 2020. L’année dernière, l’une de ces deux publicités a permis au camion électrique Ram 1500 REV de remplir sa liste de réservations en quelques jours seulement. Les publicités les plus récentes de GM incluaient Will Ferrell pour vendre ses véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles dépensent beaucoup d’argent pour assurer la transition vers les véhicules électriques, mais ces derniers ne sont pas mis en vente dans les délais prévus. Dépenser les 7 millions $ que coûte actuellement un spot de 30 secondes, en plus du coût de réalisation de la publicité pour un modèle qui ne sera peut-être pas commercialisé avant des mois ou des années, n’est pas une mince affaire. Surtout dans un marché automobile qui ne devrait pas connaître de croissance majeure cette année.