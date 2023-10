Ford et Volkswagen renforcent leur partenariat avec de nouveaux fourgons électriques en 2024

En 2024, Ford et Volkswagen approfondiront leur collaboration sur les véhicules électriques en introduisant le Ford E-Transit Custom, qui servira de base au futur Volkswagen Transporter électrique.

Le partenariat entre Ford et Volkswagen a déjà donné lieu à des collaborations telles que les SUV Explorer et ID.4.

Le Ford E-Transit Custom ouvrira la voie à la version électrique du Volkswagen Transporter, offrant des options diesel, essence, hybride et entièrement électrique.

En raison de cette collaboration, le Volkswagen Transporter ne sera plus produit à Hanovre, en Allemagne, mais dans l’usine Ford Otosan à Kocaeli, en Turquie.

Le secteur des véhicules électriques a vu naître un partenariat stratégique entre Ford et Volkswagen, qui a précédemment produit des modèles tels que les VUS Explorer et ID.4. Ces efforts conjoints, dont l’existence a été répertoriée par l’Automobile Magazine, ont permis aux deux entreprises d’accéder à des ressources partagées, notamment la plateforme technique MEB de Volkswagen, la machinerie électrique et les technologies de batterie. Ces partenariats ne se sont pas limités qu’aux véhicules tradtionnels. Les camionnettes de deuxième génération Ford Ranger et Volkswagen Amarok illustrent également une collaboration réussie entre les deux géants automobiles, leur permettant de réduire considérablement les coûts de production et de commercialisation.

En 2024, cette alliance prévoit d’introduire un autre produit : un véhicule commercial électrique. Le Ford E-Transit Custom deviendra la base du futur Volkswagen Transporter entièrement électrique. Ce nouveau Transporter offrira une gamme d’options de moteurs, y compris diesel, essence, hybride rechargeable et entièrement électrique. Les spécifications du Ford E-Transit Custom ont déjà été révélées, avec deux niveaux de puissance (136 et 217 chevaux) et un couple de 306 lb-pi. Son moteur électrique est alimenté par une batterie de 74 kWh, assurant une autonomie de 380 km selon le cycle WLTP.

Cependant, cette collaboration a également entraîné des changements dans la production. Le Volkswagen Transporter sera désormais fabriqué non pas dans son usine traditionnelle d’Hanovre en Allemagne, mais dans l’usine Ford Otosan à Kocaeli, en Turquie. De plus, avec l’arrêt du Ford Connect en Amérique du Nord à partir de la fin 2023, on peut spéculer sur l’introduction du Ford Transit Custom EV en tant que remplacement.