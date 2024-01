Ford et Lincoln dévoilent une nouvelle expérience numérique pour une meilleure connectivité

Une étude récente réalisée par Parks Associates en 2022 a mis en évidence le fait que le ménage américain moyen possède désormais 16 appareils connectés, ce qui témoigne de l’imbrication de la vie numérique et de la vie quotidienne. Conscient de cette tendance, Ford a mis au point un système qui permet à ses clients de bénéficier d’un accès numérique continu, même lorsqu’ils sont en déplacement. Baptisée Ford and Lincoln Digital Experience, la société a introduit une mise à jour innovante de sa technologie embarquée qui intègre de manière transparente le mode de vie numérique des consommateurs dans leur expérience de conduite.

La Ford and Lincoln Digital Experience fait entrer le monde numérique dans la voiture, offrant aux clients la possibilité de se connecter à leurs applications et services préférés des géants de la technologie tels que Google et Amazon. Cette intégration comprend également la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés sur tous leurs appareils.

En entrant dans un véhicule équipé du système Ford et Lincoln Digital Experience, les clients sont accueillis par un environnement personnalisé. Le système présente des applications et du contenu dans un format facilement accessible. L’interface utilisateur de l’expérience numérique Ford et Lincoln est conçue pour être simple et intuitive. Le système comporte des panneaux de commande à écran tactile et des boutons au volant pour faciliter l’utilisation. L’un des points forts est l’écran panoramique immersif de 48 pouces, disponible pour la première fois sur le Lincoln Nautilus 2024. Cet écran haute résolution fournit des informations essentielles et des applications et services préférés directement dans le champ de vision du conducteur, améliorant ainsi l’expérience de conduite sans compromettre la sécurité.

Le système permet de personnaliser les profils, ce qui permet aux conducteurs de définir leurs préférences en matière d’applications, de contacts et de destinations, ainsi que la position des sièges et des rétroviseurs. Google Maps intégré offre des mises à jour en temps réel du trafic et de l’état des routes, tandis que des assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa Built-In permettent de contrôler en mode mains libres diverses fonctions à bord du véhicule.

En outre, le système se connecte à la vie numérique du client, permettant le téléchargement d’applications de divertissement favorites telles que Spotify, Amazon Music et iHeartRadio. Lorsqu’ils sont en stationnement, les utilisateurs peuvent profiter de jeux et de services de streaming, ainsi que de fonctions productives telles que des applications de vidéoconférence, qui seront bientôt intégrées au système.

L’expérience numérique de Ford et Lincoln est dotée de capacités techniques impressionnantes, notamment des vitesses de traitement plus rapides, un traitement graphique amélioré et une mémoire et un stockage accrus par rapport aux systèmes embarqués actuels. Elle offre également la possibilité d’effectuer des mises à jour logicielles en direct, garantissant que le système reste à jour avec les applications et les services les plus récents. L’intégration de la technologie sans fil 5G améliore la connectivité, et la disponibilité d’un hotspot Wi-Fi garantit un streaming ininterrompu pour les passagers.

L’expérience numérique Lincoln est disponible sur le tout nouveau Lincoln Nautilus 2024 déjà en vente.