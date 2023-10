Ford envisage un verrouillage de ligne pour les véhicules à traction intégrale, selon un nouveau dépôt de brevet

Le récent dépôt de brevet de Ford indique qu’il explore un verrouillage de ligne pour les véhicules à traction intégrale, visant à adapter la fonctionnalité couramment utilisée dans les véhicules à propulsion arrière pour les dérapages contrôlés.

Le brevet de Ford suggère une méthode pour mettre en œuvre un verrouillage de ligne dans les véhicules à traction intégrale en alternant le contrôle des freins.

Le nouveau système pourrait freiner les roues individuellement ou par essieu, permettant des dérapages avec flexibilité.

Bien que le brevet ne garantisse pas sa mise en production, il pourrait améliorer les performances de véhicules tels que la Mustang Mach-E GT et la prochaine Mach-E Rally.

Ford a dévoilé une demande de brevet qui examine la possibilité d’intégrer un système de verrouillage de ligne dans les véhicules à traction intégrale. Cette fonction, introduite dans le modèle Mustang 2015, se trouve principalement dans les véhicules à propulsion arrière. Elle fonctionne en verrouillant les freins avant, permettant aux roues arrière de tourner librement pendant que la voiture est immobile. Un tel mécanisme est surtout utile en course de dragster, où le préchauffage des pneus par dérapages contrôlés avant la course est essentiel.

Le défi réside dans le fait que le mécanisme traditionnel de verrouillage de ligne, qui se concentre sur le verrouillage des freins sur un essieu, n’est pas simple à adapter pour les systèmes à traction intégrale. Cependant, le brevet récemment révélé par Ford, daté du 26 septembre 2023, propose une solution innovante. Plutôt que de faire tourner toutes les roues simultanément, le brevet décrit l’utilisation d’un contrôleur pour freiner intermittence certaines roues, garantissant ainsi que chaque pneu soit préchauffé. Cela peut être réalisé en freinant les deux roues sur un seul essieu ou en ciblant des roues individuelles.

De plus, pour les véhicules équipés de systèmes à traction intégrale mécanique, le brevet suggère la possibilité de déconnecter les roues de la chaîne cinématique lorsqu’elles ne tournent pas. Le brevet fait également allusion aux véhicules conventionnels et électriques. Bien que l’existence du brevet ne confirme pas sa mise en œuvre, son introduction pourrait potentiellement bénéficier aux véhicules hautes performances de la gamme Ford, tels que la Mustang Mach-E GT et le concept de performance évoqué pour le F-150 Lightning.