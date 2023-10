Ford élargit le réseau de rcharge BlueOval avec de nouveaux fournisseurs de recharge

Ford élargit son réseau de charge BlueOval en intégrant trois nouveaux fournisseurs de recharge, portant le total du réseau à plus de 106 000 chargeurs à travers l’Amérique du Nord.

Ford incorpore Francis Energy, Blink et Red E à son réseau de charge BlueOval.

Le réseau mis à jour facilite la localisation des chargeurs et le paiement via l’application FordPass et Charge Assist.

Au printemps 2024, Ford intégrera d’ailleurs plus de 15 000 Superchargeurs Tesla.

Ford a annoncé une expansion notable de son réseau de charge BlueOval, en intégrant trois fournisseurs de services de recharge supplémentaires et en portant son total à plus de 106 000 chargeurs en Amérique du Nord. Les nouvelles additions, à savoir Francis Energy, Blink et Red E, visent à fournir des solutions de charge plus diversifiées et pratiques pour les utilisateurs de véhicules électriques (VÉ) Ford aux États-Unis et au Canada.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Ford à améliorer l’expérience de charge des VÉ pour ses clients. Leur mise à jour récente montre l’ajout impressionnant de plus de 1 700 nouveaux chargeurs rapides DC et 20 300 chargeurs de niveau 2 depuis leur dernière mise à jour en mai 2023. Cette croissance provient non seulement des nouveaux fournisseurs, mais aussi des expansions continues des membres actuels du réseau. Parmi les contributeurs existants figurent des noms renommés tels que Shell Recharge Solutions, Electrify America, ChargePoint, EVgo, EV Connect, FLO et Circuit Électrique.

L’une des caractéristiques phares du réseau de charge BlueOval est son approche intégrée. Il sert de plateforme unifiée, permettant aux utilisateurs d’accéder à plusieurs fournisseurs de charge sans jongler avec de nombreuses applications ou adhésions. Grâce à l’application FordPass ou au système embarqué à même le véhicule appelé Charge Assist, les utilisateurs peuvent facilement localiser, naviguer vers et payer leur charge, éliminant ainsi le besoin de transactions par carte de crédit sur multiples plateformes.

Ford relève également le défi en annonçant une collaboration avec Tesla. Le réseau de charge BlueOval intégrera plus de 15 000 Superchargeurs Tesla au printemps 2024. Cet ajout représente un bond significatif dans l’offre de solutions de charge rapide et fiable aux utilisateurs de VÉ Ford. De plus, les concessionnaires Ford aux États-Unis et au Canada devraient recevoir des chargeurs rapides destinés au public d’ici l’année prochaine, renforçant ainsi la portée du réseau.

Malgré l’accent mis sur la recharge sur le réseau public, il est à noter que la majorité (plus de 80 %) des conducteurs de VÉ Ford préfère la recharge à domicile. Néanmoins, l’approche de Ford vise à offrir de nombreuses solutions à leurs utilisateurs de VÉ, qu’il s’agisse de trajets quotidiens ou de longs voyages sur la route.