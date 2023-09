Ford dévoile un logo mis à jour pour 2024

Ford présente un logo subtilement revisité pour 2024, mettant l’accent sur un aspect plus épuré tout en conservant les éléments emblématiques de son insigne « ovale bleu ».

· Le F-150 de 2024 introduit un logo actualisé de Ford, présenté en avant-première au Salon de l’Auto de Détroit.

· Le nouveau design agrandit l’inscription « Ford », supprime de fines rayures et introduit des changements de couleur.

· L’insigne « ovale bleu » de Ford, qui approche de son centenaire, reste reconnu mondialement.

Ford a récemment présenté une refonte de son emblématique logo « ovale bleu », une démarche visant à moderniser l’identité visuelle de la marque. L’insigne revisité a été présenté pour la première fois au public sur le modèle F-150 mis à jour pour 2024 lors du Salon de l’Auto de Détroit. Bien que les changements puissent paraître mineurs à première vue, ils symbolisent l’effort de Ford pour rester pertinent à une époque où de nombreuses marques automobiles simplifient leur logo.

L’insigne « ovale bleu » de Ford, introduit pour la première fois en 1927, est devenu un symbole du patrimoine et de l’héritage de l’entreprise. Alors qu’il approche de son 100e anniversaire, ce symbole est universellement reconnu, et toute modification radicale pourrait risquer de diminuer sa valeur de marque bien établie. Ainsi, les mises à jour délicates semblent trouver un équilibre entre innovation et tradition.

Bien que les éléments fondamentaux du logo restent intacts, les modifications sont évidentes lors d’un examen plus approfondi. Un changement notable est l’agrandissement de l’inscription « Ford », rendu possible par la suppression d’une fine rayure qui entourait auparavant les lettres. Cette amélioration assure que le nom de la marque ressort encore plus nettement sur les véhicules.

De plus, la palette de couleurs a été modifiée. Le lettrage et les rayures précédemment chromés ont été remplacés par un blanc éclatant, tandis que le fonds bleu familier s’est assombri, offrant un contraste plus marqué. Ces ajustements, bien que non révolutionnaires, sont des clins d’œil subtils aux sensibilités de conception modernes sans s’éloigner trop du logo bien-aimé et bien établi.

Il demeurre incertain quand ce logo mis à jour se retrouvera sur l’ensemble de la gamme de véhicules de Ford. Cependant, étant donné que la forme du logo est restée constante, le passage au nouveau design sur différents modèles devrait être un processus assez simple, qu’il soit mis en œuvre lors des mises à jour annuelles des modèles ou des prochains remaniements.