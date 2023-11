Ford dévoile de nouvelles options de performance pour les Ranger, Broncos et Mustang 2024 au salon SEMA

Ford Performance Parts présente un éventail d’ensembles de personnalisation et de vinyles pour les Mustang, Bronco et Ranger, disponibles à partir de 2024 aux États-Unis.

Ford introduit des ensembles pour améliorer les performances hors route et sur route des modèles Ranger, Bronco et Mustang.

La compagnie annonce une variété d’améliorations esthétiques et de vinyles disponibles en plusieurs finitions pour permettre une personnalisation accrue des véhicules.

Les options de personnalisation comprennent des ensembles de performance tels que le Mustang FP800S qui augmente drastiquement sa puissance.

Ford Performance Parts a introduit une série d’ensembles conceptuels et de vinyles au salon SEMA à Las Vegas, dont la mise en marché est prévue pour 2024 aux États-Unis. Tel que détaillé dans leur communiqué de presse, ces ensembles permettent une personnalisation accrue en termes de performance et d’esthétique pour des modèles populaires tels que la Mustang, les Broncos et le Ranger.

Les options de personnalisation de Ford sont offertes pour les capacités hors route, la performance sur route, ainsi que pour l’esthétique et le design. Pour les amateurs de hors route, le Ranger et le Bronco recevront des améliorations augmentant leurs capacités hors route et sur le sable, respectivement. L’ensemble du Ranger comprend une suspension développée pour les périples tout-terrain et des accessoires fonctionnels comme une unité réfrigérateur/congélateur, tandis que le Bronco reçoit une suspension surélevée, un réglage de suspension spécifique et une calibration du moteur pour de meilleures performances hors route.

Les amateurs de la performance sur route ne sont pas oubliés, alors que l’ensemble Mustang FP800S offre une augmentation de puissance significative grâce à un surcompresseur de type Whipple, permettant la puissance de la voiture d’atteindre au moins 800 chevaux. Cette bonification en puissance est accompagnée d’améliorations de la tenue de route, qui découle d’un ensemble de de mise à niveau de demi-arbre et d’un abaissement de la voiture, en plus d’offrir des améliorations esthétiques optionnelles comme un ensemble aéro en fibre de carbone.

Le programme de personnalisation de Ford s’étend aussi aux modifications esthétiques avec l’introduction des vinyles Ford, offrant aux clients 60 options de couleurs en finitions brillantes, satinées ou mates. Ces vinyles sont conçus pour maintenir la fonctionnalité des capteurs du véhicules et des systèmes d’assistance au conducteur.

Ces développements montrent bien comment Ford prétend être à l’écoute de ses clients, permettant un haut degré de personnalisation qui reflète les styles et préférences individuels. Les détails des prix seront publiés plus près de la date de mise en marché, et les installations pourront être gérées par les concessionnaires Ford ou des ateliers certifiés ASE. Malheureusement, pour l’instant, rien n’indique que le marché canadien bénéficiera de ces améliorations et de ces ensembles.