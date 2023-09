Ford Canada et Unifor évitent une grève grâce à un nouvel accord

Ford Canada et le syndicat Unifor ont conclu un accord de trois ans, évitant ainsi une grève des travailleurs et ouvrant la voie à des normes de travail modernisées pour les véhicules électriques.

· L’accord récemment négocié couvre 5 680 travailleurs et prévient avec succès d’éventuelles fermetures dans plusieurs endroits à travers le Canada.

· Ford a présenté son offre importante quelques heures seulement avant la grève, ce qui a conduit à une extension de la date limite des négociations.

· Cet accord est d’une importance capitale, notamment parce que l’industrie automobile oriente son attention vers la production de véhicules électriques.

Ford Canada et le syndicat Unifor ont réussi à négocier un contrat de trois ans, empêchant une grève imminente qui aurait touché plusieurs sites opérationnels clés. L’accord, couvrant 5 680 travailleurs, a été finalisé quelques heures seulement avant le début anticipé de la grève. Des perturbations potentielles auraient touché la ligne d’assemblage des VUS de Ford à Oakville, deux usines de moteurs à Windsor, et des entrepôts de pièces dans le sud de l’Ontario et à Edmonton.

Lana Payne, présidente nationale d’Unifor, a souligné l’importance de cet accord. Elle a noté qu’il répondait aux préoccupations clés soulevées par les membres avant les négociations, soulignant son potentiel à établir une jurisprudence pour les futurs travailleurs de l’automobile. La déclaration de Payne a donné un aperçu de l’importance de cet accord pour préparer le terrain pour les générations futures de travailleurs de l’automobile au Canada.

Puis, l’offre de Ford, qui a joué un rôle crucial dans les négociations, n’a été présentée que peu de temps avant la date limite de la grève le 18 septembre. Reconnaissant l’importance de l’offre, Unifor a choisi de prolonger la fenêtre de négociation.

Cette percée au Canada contraste avec les tensions ouvrières actuelles aux États-Unis, où une grève impliquant 12 700 travailleurs de United Auto Workers (UAW) dure depuis près d’une semaine. Alors que les États-Unis font face à ces défis syndicaux, Unifor, représentant 20 000 travailleurs canadiens, avait stratégiquement choisi Ford Canada pour ses négociations. Ce choix a été influencé par l’engagement manifeste de Ford à passer aux véhicules électriques, mis en évidence par son investissement de 1,8 milliard de dollars pour transformer son usine d’Oakville pour la production de VÉ et de batteries d’ici mi-2024.

Bien que les détails spécifiques de l’accord restent confidentiels, Payne avait laissé entendre plus tôt que les pensions, les salaires et la sécurité d’emploi, surtout dans le contexte du passage aux VÉ, représentaient les principaux points de négociation.