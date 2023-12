Ford a rappelé le plus de véhicules aux États-Unis pour la troisième année de suite

Au 18 Décembre, le constructeur avait lancé 54 campagnes de rappel affectant 5.7 million de véhicules aux États-Unis.

Cela représente tout de même une amélioration par rapport aux 68 rappels de 2022.

Le plus grand rappel en termes de nombres affecte près de 1.3 millions d’unités de la Ford Fusion et de la Lincoln MKZ.

Pour la troisième année consécutive, Ford a effectué plus de rappels que tout autre constructeur automobile aux États-Unis au cours des douze derniers mois.

Avec environ 5,7 millions de véhicules concernés par ces rappels rien qu’aux États-Unis, Ford a également le plus grand nombre total de véhicules rappelés dans le pays en 2023.

Néanmoins, cela représente une amélioration puisque le constructeur automobile a lancé 68 campagnes de rappel individuelles aux États-Unis en 2022, impactant plus de 8,7 millions d’unités.

Bien que Ford ait eu le plus grand nombre de rappels en 2021 aussi, avec 53 campagnes, il convient de mentionner que ses 5,4 millions de véhicules affectés faisaient pâle figure face aux 8 millions d’unités rappelées par General Motors durant la même période.

En 2023, le rappel le plus important de Ford concernait près de 1,3 million d’unités des berlines Ford Fusion et Lincoln MKZ de 2013 à 2018, dont les conduites de frein avant pouvaient se rompre prématurément.

Parmi les autres rappels notables, citons celui concernant plus de 870 000 pick-up F-150 dont le frein de stationnement électrique pourrait s’appliquer pendant la conduite, un autre concernant plus de 222 000 unités du F-150 2021 qui pourrait avoir été construit avec les mauvais bras d’essuie-glace, ainsi que divers rappels concernant la caméra de recul de plusieurs modèles, y compris plus de 400 000 VUS Explorer.

Bien sûr, tous les rappels n’ont pas une telle ampleur, et Ford a également émis un rappel concernant seulement 18 pick-up F-150 Lightning cette année, en raison d’un risque possible d’incendie.

En réponse au fait d’être le constructeur automobile le plus rappelé aux États-Unis en 2021 et 2022, le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré à la fin de l’année dernière que la rectification des problèmes de qualité dans ses usines et chez ses fournisseurs était la première priorité de l’entreprise. Le dirigeant a également déclaré qu’il faudrait des années pour voir les résultats de ces améliorations de la qualité, ce qui pourrait expliquer pourquoi Ford reste en tête de la liste du plus grand nombre de rappels pour la troisième fois d’affilée.

Selon la NHTSA, Stellantis occupe la deuxième place en termes de rappels avec 45 campagnes distinctes lancées cette année, suivie de Forest River (un fabricant de véhicules récréatifs) avec 36, de BMW avec 29 et de Mercedes-Benz avec 26.

Source : Automotive News