FLO et METRO s’associent pour la mise en place d’un nouveau réseau public de recharge rapide pour VE au Québec et en Ontario

– FLO et METRO Inc. installeront 500 ports de recharge rapide pour VE dans 130 épiceries.

– L’initiative vise à soutenir la transition du Canada vers un secteur des transports sans émissions.

– Les nouveaux chargeurs rapides FLO Ultra à deux ports chargeront la plupart des VE à 80 % en 15 minutes.

FLO et METRO Inc. ont annoncé qu’ils allaient unir leurs forces pour installer des stations publiques de recharge rapide pour VE au Québec et en Ontario. Cette initiative vise à offrir aux conducteurs de VE des solutions de recharge pratiques dans plus de 130 épiceries, dont Metro, Super C, Food Basics et Marché Adonis.

Élargir l’accès à la recharge des VE

À partir du mois d’août, le partenariat prévoit d’installer au moins 500 ports de recharge rapide. Ce déploiement vise à intégrer l’expérience de recharge dans la vie quotidienne des conducteurs de VE. Selon Louis Tremblay, président-directeur général de FLO, cette initiative est essentielle pour aider le Canada à atteindre ses objectifs environnementaux et à passer à un secteur des transports sans émissions.

METRO Inc. Michel Avigliano, vice-président de l’immobilier et de l’ingénierie, a souligné l’engagement de l’entreprise à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à ce partenariat. En proposant des options de recharge rapide dans les épiceries, METRO vise à réduire les émissions indirectes associées au transport des clients, contribuant ainsi à une économie plus durable et à faible émission de carbone.

Le déploiement de ces nouvelles stations de recharge est soutenu par le partenariat de FLO avec la Banque canadienne de l’infrastructure (CIB), qui a engagé 235 millions $ dans le projet. Cet investissement permettra de mettre en service plus de 1 900 bornes de recharge rapide publiques à travers le Canada d’ici 2027. Ehren Cory, PDG de la CIB, a souligné l’importance d’investir dans une infrastructure essentielle pour les VE qui réponde aux besoins futurs et atténue l’anxiété des propriétaires de VE quant à l’autonomie de leur véhicule.

Présentation du chargeur ultra-rapide FLO

Les stations de recharge de ces épiceries seront équipées du nouveau chargeur FLO Ultra-rapide à double port, qui offre une puissance pouvant atteindre 320 kW. Ce chargeur peut amener la plupart des nouveaux VE à une charge de 80 % en seulement 15 minutes. Associé à un second chargeur FLO Ultra, le système peut fournir jusqu’à 500 kW. Sa conception modulaire et sa longueur de câble étendue offrent flexibilité et facilité d’utilisation pour différents modèles de VE.